Эксперт назвал три наиболее частые причины развода

Психолог назвала самую частую причину разводов. И это не измена
Психолог Молвинская: большинство разводов происходит не из-за измен. Эта причина может казаться самой страшной для отношений, но она лишь на третьем месте по распространённости. Это связано с тем, что куда чаще браки распадаются совсем из-за других проблем. Подробнее «Газете.Ru» рассказала академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская.
Самые частые причины развода
Бытовые проблемы
По словам психолога, обычно это жизненные обстоятельства, которые не дают партнёрам комфортно чувствовать себя в отношениях. Несколько примеров:
- Не хватает денег;
- Живут с родителями;
- Очень быстро появился ребёнок.
«В таких случаях из любящих партнёров люди превращаются в двух сожителей и теряют тёплую связь между собой», — объяснила Молвинская.
Отсутствие коммуникации в паре
У пар с такой проблемой нет прямого, открытого диалога. Зато их отношения отличаются высокой конфликтностью и неспособностью услышать партнёра.
Специалист обратила внимание, что важнейшую роль в браке играют умение обсуждать и прорабатывать вместе проблемы. От готовности вести диалог зависит, сможет ли семья пережить кризисы, уточнила она.
Неверность и измена
По словам психолога, измена — это та крайность, после которой очень редко можно восстановить семью. Но не всё так просто.
«Как правило, в случае измены, предпосылкой к неверности всё равно были бытовые проблемы и отсутствие диалога между супругами», — объяснила она.
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