$87.96+2.5494.26+2.81
Почта

Психолог назвала самую частую причину разводов. И это не измена

Психолог Молвинская: большинство разводов происходит не из-за измен. Эта причина может казаться самой страшной для отношений, но она лишь на третьем месте по распространённости. Это связано с тем, что куда чаще браки распадаются совсем из-за других проблем. Подробнее «Газете.Ru» рассказала академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская.

Эксперт назвал три наиболее частые причины развода
© unsplash

Самые частые причины развода

Бытовые проблемы

По словам психолога, обычно это жизненные обстоятельства, которые не дают партнёрам комфортно чувствовать себя в отношениях. Несколько примеров:

  • Не хватает денег;
  • Живут с родителями;
  • Очень быстро появился ребёнок.
«В таких случаях из любящих партнёров люди превращаются в двух сожителей и теряют тёплую связь между собой», — объяснила Молвинская.

Отсутствие коммуникации в паре

У пар с такой проблемой нет прямого, открытого диалога. Зато их отношения отличаются высокой конфликтностью и неспособностью услышать партнёра.

Специалист обратила внимание, что важнейшую роль в браке играют умение обсуждать и прорабатывать вместе проблемы. От готовности вести диалог зависит, сможет ли семья пережить кризисы, уточнила она.

Неверность и измена

По словам психолога, измена — это та крайность, после которой очень редко можно восстановить семью. Но не всё так просто.

«Как правило, в случае измены, предпосылкой к неверности всё равно были бытовые проблемы и отсутствие диалога между супругами», — объяснила она.

Как не допустить развода

Не все пары со штампом в паспорте расходятся. Многие пробуют все возможные способы, чтобы сохранить семью. Психолог в беседе с «Секретом фирмы» назвала 8 идей, которые помогут наладить отношения.

Психология
РАНХиГС