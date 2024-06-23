Забота и опека: всегда ли они уместны в отношениях? Ответил психолог

Взаимоотношения между людьми — это сложная и многогранная сфера, требующая внимания, понимания и тонкости в общении. Многие женщины, стремясь к гармонии в отношениях, совершают ошибки, которые подрывают их счастье. Первая ошибка заключается в том, что женщина начинает переигрывать роль матери в отношениях с партнером. Об этом «Газете.Ru» рассказала академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская.

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«Этот феномен часто проявляется в чрезмерной заботе, контроле и опеке, которые не всегда уместны в партнерских отношениях. Или же занимает роль критикующей, воспитывающей мамы для мужа-«подростка», — объяснила она.



По словам психолога, когда женщина принимает на себя роль матери, она стремится контролировать каждый аспект жизни партнера, заботиться о нем, как о ребенке, и решать за него проблемы. Это приводит к дисбалансу в отношениях: партнер может начать чувствовать себя несамостоятельным, инфантильным и, как следствие, утратить интерес и уважение к женщине. Более того, он может начинать бояться любого контакта из-за постоянной критики и осуждения.

«Причины такого поведения могут корениться в семейных установках и стереотипах, в которых женщинам с детства внушали, что их главная роль — заботиться и оберегать. Однако в отношениях между взрослыми людьми такой подход не только неэффективен, но и вреден. Партнерские отношения предполагают равноправие, взаимное уважение и поддержку, а не родительскую опеку и контроль», — добавила психолог.



Для преодоления этой ошибки важно осознать свою склонность к материнскому поведению и научиться доверять партнеру, предоставляя ему возможность проявлять самостоятельность и ответственность. Это позволит построить более зрелые и равноправные отношения, отметила специалист.

Вторая ошибка — неопределенность в собственных желаниях и целях.

«Она заключается в том, что женщина сама не знает, чего хочет от жизни и кем себя видит. Эта неопределенность приводит к тому, что женщина не может ясно формулировать свои желания и цели в отношениях, что вызывает напряжение и недопонимание с партнером. Приводит к отдалению партнеров, превращению семьи в сожительство двух людей, почти не знающих друг друга. Многие женщины, начиная отношения, подстраиваются под ожидания партнера, забывая о своих собственных мечтах и стремлениях. Это ведет к внутреннему конфликту и чувству неудовлетворенности, которые со временем могут разрушить отношения. Ведь партнеру сложно удовлетворить потребности, которые не были озвучены и осознаны самой женщиной», — подчеркнула Молвинская.



Для преодоления этой ошибки необходимо провести глубокую работу над собой. Важно разобраться в своих желаниях, целях и ценностях, чтобы понять, что именно приносит удовлетворение и радость. Самопознание и самопринятие — ключевые аспекты, которые помогут женщине стать более уверенной в себе и своих желаниях.