Каких мужчин выбирают женщины с финансовыми трудностями и почему

Кто бы мог подумать, что трудности с финансами прямо влияют на предпочтения в выборе романтических партнеров. Тем более удивительно, что бедность мотивирует женщин выбирать не мужественных и сильных, а мягких и лояльных. Результаты публикует журнал Evolutionary Psychology. Исследователи пришли к такому выводу, опросив более 800 женщин. В рамках анкетирования ученые выяснили, испытывают ли участницы трудности в одной из сфер жизни: в том числе материальной.

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Кроме того, испытуемым девушкам предложили оценить 42 мужских лица, основываясь на степени их привлекательности. Сопоставление данных двух этапов показало, что наличие проблем с деньгами мотивирует к выбору наименее брутальных мужчин в подборке с чертами лица, которые принято считать женственными. Возможно, объяснение кроется в качествах, которые ассоциируются с такой внешностью.

Предыдущие исследования показали, что более развитые физически мужчины воспринимаются как менее заинтересованные в длительных отношениях, а в случае с финансовой нестабильностью именно уверенность в завтрашнем дне становится приоритетом.