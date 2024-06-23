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Пришел, увидел, не купил: семь способов сэкономить семейный бюджет

Российские аналитики провели исследование трат жителей страны и пришли к выводу: при оплате покупок банковской картой граждане на 30 процентов активнее расходуют свой бюджет, чем при расчете наличными. «Вечерняя Москва» собрала эффективные советы, как сэкономить деньги.

Семь способов не поддаться импульсивным покупкам и сэкономить семейный бюджет
© Вечерняя Москва

Совет № 1. Снимайте наличные

Исследователи рекомендуют потребителям по возможности пользоваться наличными деньгами вместо карт, так как это позволяет лучше контролировать свои действия и тратить меньше.

"Дело в том, что при оплате наличными мы физически пересчитываем и передаем купюры и монеты, что делает процесс траты более осмысленным, — объясняет «МВ» психолог Марина Демидова. — А когда вы просто прикладываете карту к терминалу, то момент списания денег становится не таким заметным. И очень легко потерять представление о том, сколько потрачено".

Совет № 2. Не поддавайтесь эмоциям

"Как показывают исследования маркетологов, от четверти до трети совершаемых покупок — эмоциональные, — говорит финансовый аналитик Артем Извольский. — Что-то увидел, понравилось — тут же купил. Поэтому правило первое: делайте покупку не сразу, а на следующий день".

Совет № 3. Изучите бонусы от банка

Если вы пользуетесь картами, то изучите программы кешбэка и разного рода бонусы и пользуйтесь ими при каждой возможности. Однако тратить все равно нужно рационально: перед походом в магазин всегда составляйте список покупок.

Совет № 4. Установите лимит

Четко определите сумму, которую хотите потратить. И сверху обязательно установите самому себе «бонус» — траты на ерунду. Например, пакет орешков или шоколадку. За пределы этих сумм выходить нельзя! Если сомневаетесь в себе, берите в магазин ровно столько денег, сколько планировали потратить, — отмечает президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

Совет № 5. Пользуйтесь мобильными приложениями

Установите на телефон сервис подсчета доходов и расходов. Например, «Личный финансовый менеджер», «Финансовый архитектор», Financisto, Money Manager EX или GnuCash. Они бесплатны и позволяют понять, на что вы тратите деньги.

Совет № 6. Обозначьте четкую цель

Например, накопить на автомобиль, ремонт в квартире, отпуск за границей. Каждый день кладите в условную копилку хоть какую-то сумму. Цель — дисциплинирует и резко снижает траты на то, что реально ненужно, пояснил Артем Извольский.

Совет № 7. Сокращайте счет за коммунальные услуги

Посудомоечную и стиральную машины запускайте только с полной загрузкой. Включать такие приборы полупустыми — трата не только воды, но и электричества. Также можно сменить сантехнику на экономичную: расход воды резко сократится. Как и в том случае, если вы будете принимать не ванну (150–200 литров воды за раз), а душ — 50–60 литров.

БЕРЕМ НА ЗАМЕТКУ

  • Договоритесь с друзьями или родными, чтобы покупать оптом то, что долго хранится: крупы, макароны, сахар, консервированные продукты, напитки в тетрапаках и прочее;
  • Не берите никаких кредитов, кроме ипотеки: окупается лишь она;
  • Делайте покупки через интернет: там почти всегда можно купить дешевле, чем в обычном магазине;
  • Чаще покупайте непродовольственные товары с рук: они стоят значительно дешевле;
  • Ищите бесплатные альтернативы: книги — в библиотеке, спорт — на уличной площадке, кино — в городских летних кинотеатрах и так далее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чулпан Шавалеева, кандидат экономических наук:

"Человек выше ценит привычные бумажные деньги с определенным номиналом, чем виртуально-цифровые. Именно поэтому с первыми расстается сложнее. Когда в кошельке лежит тысяча, мы четко знаем, какие продукты на нее можно купить, и лишнего не набираем. А когда есть карта, и на ней вся зарплата, есть риск потратить больше".
Психология
Марина Демидова
Игорь Березин