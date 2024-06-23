Семь способов не поддаться импульсивным покупкам и сэкономить семейный бюджет

Российские аналитики провели исследование трат жителей страны и пришли к выводу: при оплате покупок банковской картой граждане на 30 процентов активнее расходуют свой бюджет, чем при расчете наличными. «Вечерняя Москва» собрала эффективные советы, как сэкономить деньги.

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Совет № 1. Снимайте наличные

Исследователи рекомендуют потребителям по возможности пользоваться наличными деньгами вместо карт, так как это позволяет лучше контролировать свои действия и тратить меньше.

"Дело в том, что при оплате наличными мы физически пересчитываем и передаем купюры и монеты, что делает процесс траты более осмысленным, — объясняет «МВ» психолог Марина Демидова. — А когда вы просто прикладываете карту к терминалу, то момент списания денег становится не таким заметным. И очень легко потерять представление о том, сколько потрачено".



Совет № 2. Не поддавайтесь эмоциям

"Как показывают исследования маркетологов, от четверти до трети совершаемых покупок — эмоциональные, — говорит финансовый аналитик Артем Извольский. — Что-то увидел, понравилось — тут же купил. Поэтому правило первое: делайте покупку не сразу, а на следующий день".



Совет № 3. Изучите бонусы от банка

Если вы пользуетесь картами, то изучите программы кешбэка и разного рода бонусы и пользуйтесь ими при каждой возможности. Однако тратить все равно нужно рационально: перед походом в магазин всегда составляйте список покупок.

Совет № 4. Установите лимит

Четко определите сумму, которую хотите потратить. И сверху обязательно установите самому себе «бонус» — траты на ерунду. Например, пакет орешков или шоколадку. За пределы этих сумм выходить нельзя! Если сомневаетесь в себе, берите в магазин ровно столько денег, сколько планировали потратить, — отмечает президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

Совет № 5. Пользуйтесь мобильными приложениями

Установите на телефон сервис подсчета доходов и расходов. Например, «Личный финансовый менеджер», «Финансовый архитектор», Financisto, Money Manager EX или GnuCash. Они бесплатны и позволяют понять, на что вы тратите деньги.

Совет № 6. Обозначьте четкую цель

Например, накопить на автомобиль, ремонт в квартире, отпуск за границей. Каждый день кладите в условную копилку хоть какую-то сумму. Цель — дисциплинирует и резко снижает траты на то, что реально ненужно, пояснил Артем Извольский.

Совет № 7. Сокращайте счет за коммунальные услуги

Посудомоечную и стиральную машины запускайте только с полной загрузкой. Включать такие приборы полупустыми — трата не только воды, но и электричества. Также можно сменить сантехнику на экономичную: расход воды резко сократится. Как и в том случае, если вы будете принимать не ванну (150–200 литров воды за раз), а душ — 50–60 литров.

БЕРЕМ НА ЗАМЕТКУ

Договоритесь с друзьями или родными, чтобы покупать оптом то, что долго хранится: крупы, макароны, сахар, консервированные продукты, напитки в тетрапаках и прочее;

Не берите никаких кредитов, кроме ипотеки: окупается лишь она;

Делайте покупки через интернет: там почти всегда можно купить дешевле, чем в обычном магазине;

Чаще покупайте непродовольственные товары с рук: они стоят значительно дешевле;

Ищите бесплатные альтернативы: книги — в библиотеке, спорт — на уличной площадке, кино — в городских летних кинотеатрах и так далее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чулпан Шавалеева, кандидат экономических наук: