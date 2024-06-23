Как понять, что человек находится в депрессии

Специалисты перечислили слова и фразы, которые могут указывать на наличие депрессивного расстройства, передает издание Wday.

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Клиническая депрессия – вовсе не обычное плохое настроение, а серьезная болезнь, которая вызывает у человека ощущение уныния и опустошенности, бессонницу и потерю аппетита. По последним данным, от этого заболевания страдают более 250 млн человек во всем мире.

Изучив тексты на 63 интернет-форумах, эксперты выделили особые выражения, которые типичны для депрессии. Депрессивные люди чаще используют личные местоимения – я, мне или сам. Также они произносят такие отрицательные прилагательные, как печальный, одинокий, грустный.

Но подобные слова являются лишь косвенным симптомом депрессии. Если вы заметили эти выражения в речи близкого человека, спросите, как он себя чувствует. Как правило, депрессивные люди не хотят ничего и испытывают минимум позитивных эмоций. То, что радовало их раньше, больше не вызывает восторга и прилива сил.

Психологи советуют воздержаться от банальных советов "взять себя в руки" или "не обращать внимания на проблему". До визита к врачу родственникам следует максимально помочь близкому, разделяя с ним печаль и избавив от одиночества.