Психологическая травма: что это и как помочь
Специалисты рассказали о симптомах психологической травмы и какую помощь можно оказать близкому, если он ее получил, передает издание «Горящая изба».
Психологическая травма определяется специалистами как посттравматическое стрессовое расстройство, или ПТСР. Это не просто плохое настроение, а реальный диагноз из-за болезненного опыта. Авария, катастрофа, физическое или сексуальное насилие – все это может вызвать травму, поскольку человек испытал страх и полную беспомощность.
Симптомами ПТСР являются ночные кошмары, неконтролируемый гнев, эмоциональная отстраненность и избегание разговоров о неприятном пережитом опыте. Такое состояние часто возникает даже через несколько лет после травмы. Помимо ментальных проблем, ПТСР иногда приводит к физическому дискомфорту – учащенному сердцебиению, напряженности в мышцах, тошноте.
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Людям с ПТСР настоятельно рекомендуют обратиться к врачу, если они наблюдают подобные симптомы в течение месяца или если появляются мысли о самоубийстве.
По статистике, посттравматическое стрессовое расстройство поражает около 30% людей с болезненным опытом. Оно может быть как хроническим, так и отсроченным, то есть проявиться не ранее чем через полгода после травмы.
Как понять, что близкий человек страдает от скрытой психологической травмы
О скрытой травме говорят, если человек страдает от симптомов ПТСР, но не связывает настоящее с прошлым, в котором он пережил крайне неприятный опыт. Например, это могут быть события из детства, приводящие к проблемам спустя годы.
Помимо явных симптомов ПТСР, о скрытой травме свидетельствуют следующие проблемы:
- Постоянные неудачи в личной жизни
- Конфликты на работе
- Денежные проблемы
- Отсутствие заинтересованности в чем-либо и интереса к жизни в целом
- Частое плохое настроение
- Склонность к зависимостям
- Неспособность контролировать эмоции, открыто выражать свои чувства
- Расстройство пищевого поведения
Как вылечить ПТСР
Справиться самостоятельно с этим недугом практически невозможно, поэтому стоит обратиться к психотерапевту или психиатру.
Считается, что хорошие результаты дает метод десенсибилизации и переработки движения глаз, а также когнитивно-поведенческая терапия.
В первом случае метод заключается в избавлении человека от травмирующих воспоминаний, происходит стимуляция двусторонней активности мозга. Для лечения требуется минимум 6 сеансов. В терапии используется особое движение глаз из стороны в сторону, попеременные звуки и постукивания.
Во втором случае лечение разговорное. Специалист пытается помочь распознать те образы, которые держат пациента в тупике, и справиться с внутренним напряжением или страхом повторения травмирующих событий. Как правило, эффект достигается за 5-20 сеансов.
Психиатр может назначить прием антидепрессантов как временную поддерживающую меру.
Специалисты также напомнили о важных правилах взаимодействия с человеком с ПТСР. Ни в коем случае нельзя обесценивать его проблемы. Следует выслушать его внимательно и чутко, после чего предложить помощь врача.