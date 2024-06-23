Психологическая травма: что это и как помочь

Специалисты рассказали о симптомах психологической травмы и какую помощь можно оказать близкому, если он ее получил, передает издание «Горящая изба».

© Unsplash

Психологическая травма определяется специалистами как посттравматическое стрессовое расстройство, или ПТСР. Это не просто плохое настроение, а реальный диагноз из-за болезненного опыта. Авария, катастрофа, физическое или сексуальное насилие – все это может вызвать травму, поскольку человек испытал страх и полную беспомощность.

Симптомами ПТСР являются ночные кошмары, неконтролируемый гнев, эмоциональная отстраненность и избегание разговоров о неприятном пережитом опыте. Такое состояние часто возникает даже через несколько лет после травмы. Помимо ментальных проблем, ПТСР иногда приводит к физическому дискомфорту – учащенному сердцебиению, напряженности в мышцах, тошноте.

Как понять, что человек находится в депрессии

Людям с ПТСР настоятельно рекомендуют обратиться к врачу, если они наблюдают подобные симптомы в течение месяца или если появляются мысли о самоубийстве.

По статистике, посттравматическое стрессовое расстройство поражает около 30% людей с болезненным опытом. Оно может быть как хроническим, так и отсроченным, то есть проявиться не ранее чем через полгода после травмы.

Как понять, что близкий человек страдает от скрытой психологической травмы

О скрытой травме говорят, если человек страдает от симптомов ПТСР, но не связывает настоящее с прошлым, в котором он пережил крайне неприятный опыт. Например, это могут быть события из детства, приводящие к проблемам спустя годы.

Помимо явных симптомов ПТСР, о скрытой травме свидетельствуют следующие проблемы:

Постоянные неудачи в личной жизни

Конфликты на работе

Денежные проблемы

Отсутствие заинтересованности в чем-либо и интереса к жизни в целом

Частое плохое настроение

Склонность к зависимостям

Неспособность контролировать эмоции, открыто выражать свои чувства

Расстройство пищевого поведения

Как вылечить ПТСР

Справиться самостоятельно с этим недугом практически невозможно, поэтому стоит обратиться к психотерапевту или психиатру.

Считается, что хорошие результаты дает метод десенсибилизации и переработки движения глаз, а также когнитивно-поведенческая терапия.

В первом случае метод заключается в избавлении человека от травмирующих воспоминаний, происходит стимуляция двусторонней активности мозга. Для лечения требуется минимум 6 сеансов. В терапии используется особое движение глаз из стороны в сторону, попеременные звуки и постукивания.

Во втором случае лечение разговорное. Специалист пытается помочь распознать те образы, которые держат пациента в тупике, и справиться с внутренним напряжением или страхом повторения травмирующих событий. Как правило, эффект достигается за 5-20 сеансов.

Психиатр может назначить прием антидепрессантов как временную поддерживающую меру.

Специалисты также напомнили о важных правилах взаимодействия с человеком с ПТСР. Ни в коем случае нельзя обесценивать его проблемы. Следует выслушать его внимательно и чутко, после чего предложить помощь врача.