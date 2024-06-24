Почему закапывание ног в песок помогает бороться со стрессом

Закапывание ног в песок помогает бороться со стрессом. Об этом пишут «Аргументы и Факты» в воскресенье, 23 июня.

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Психологи называют этот процесс заземлением — единением с природой и миром, который приносит успокоение. Это может стать и отличным массажем, снимающим стресс, улучшающим циркуляцию крови и укрепляющим иммунитет.

От закапывания ног в песок польза ещё и косметическая. Это помогает очистить омертвевшие клетки кожи, благодаря чему пяточки становятся снова мягкими и гладкими.

На следующей неделе в Калининградской области потеплеет до +30 градусов.