Назван оптимальный возраст для вступления брак

Кто-то создает семью в юном возрасте, а кто-то затягивает этот процесс, аргументируя желанием сначала "встать на ноги". Медицинский психолог Максим Зрютин рассказал ИА sovainfo.ru, каков идеальный возраст для вступления в брак с точки зрения психологии.

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По мнению специалиста, однозначного ответа на этот вопрос не существует.

- На это влияет много факторов: личная зрелость, финансовая стабильность и готовность к выполнению обязательств, связанных с браком. Однако в психологии часто упоминается возрастной диапазон 25-30 лет как наиболее подходящий для вступления в брак. Считается, что к этому времени люди уже достаточно узнали о себе, добились некоторой стабильности в жизни и способны на зрелые отношения.



Еще один вопрос - сколько времени нужно влюбленным перед тем, как официально вступить в отношения. Максим Зрютин считает, что здесь все индивидуально. Однако есть общие рекомендации.

- Считается, что нужно от одного до трех лет. Этот период помогает лучше узнать друг друга, осознать свои чувства, увидеть партнера в разных жизненных ситуациях. Однако это не гарантия, что брак будет крепким, так как многое зависит от умения решать возникающие проблемы, поддерживать друг друга, уважать интересы друг друга и работать над отношениями.



Все перечисленное говорит о зрелости человека. И в этом вопросе важен не только возраст.

- Зрелость человека - это скорее мера его эмоционального и интеллектуального развития. Зрелый человек обычно может принимать ответственные решения, учитывать потребности и чувства других людей, контролировать свои эмоции. Он способен к адекватной самооценке, способен действовать самостоятельно, стремиться к саморазвитию. Он также готов к конструктивному решению конфликтов.



Кроме того, психолог отмечает, что часто воспитание и модель брака, увиденное в семье, могут повлиять на отношение к супружеству у детей.

- Если родители прожили вместе 60 лет и больше, сохраняя любовь и уважение друг к другу, это может служить примером для их детей и создать у них установку на долгосрочные, стабильные отношения. Однако эти установки могут быть скорректированы жизненным опытом, личностью самого человека и другими факторами. Важно отметить, что в любом случае позитивный опыт родителей может служить хорошим примером и поддержкой, но не гарантирует автоматического переноса этого опыта на детей.



Однако психолог добавил, что каждый человек в итоге строит отношения самостоятельно, учитывая цели и обстоятельства.

Также максим Зрютин рассказал о самых распространенных семейных конфликтах. А также о том, какие периоды брака самые тяжелые.