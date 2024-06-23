Психолог рассказал о сложных периодах брака

Сказки часто заканчиваются фразой: "и жили они долго и счастливо". Однако в реальности после свадьбы все не так безоблачно. О самых распространенных семейных проблемах и о том, какие периоды брака самые тяжелые, ИА sovainfo.ru рассказал медицинский психолог Максим Зрютин.

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Специалист отмечает, что проблемы в отношениях и причины разводов могут быть самыми разными, и каждый конкретный случай является уникальным. Однако существуют общие причины.

- К ним относятся: несовместимость характеров, неудовлетворенность сексуальной жизнью, финансовые проблемы, измены, различия в подходе к воспитанию детей, утрата эмоциональной близости, проблемы с алкоголем или наркотиками, трудности с принятием роли матери или отца. Важно понимать, что развод - это конечный итог накопившихся проблем, которые не были решены в свое время.



В психологии выделяют кризисы брака, которые связаны с определенными этапами его развития.

- Обычно говорят о кризисе третьего года, когда отношения уже налажены, выявлены значимые различия, но восторг преодоления начального этапа уже прошел. Затем встречается кризис седьмого года, который иногда называют "итоговым", так как до этого момента отношения либо закрепляются и углубляются, либо все проблемы выходят наружу. Далее следует кризис 14-15 лет, связанный со средним возрастом и переосмыслением жизни, и кризис 20-21 года, когда дети уже выросли, а люди встречаются с проблемами старения. Конечно, это средние показатели, и в каждой семье все индивидуально.



Максим Зрютин выделяет топ-5 претензий супругов друг к другу:

1. Отсутствие внимания и интимной связи. Многие жалуются, что они не чувствуют достаточного интереса или близости со стороны своих партнеров.

2. Проблемы в сексуальной жизни. Разногласия в предпочтениях, отсутствие интимности или проблемы со здоровьем.

3. Неравенство в домашних обязанностях. Один из партнеров может считать, что он делает больше по дому и забирает на себя все бремя бытовых дел.

4. Конфликты из-за финансовых вопросов. Деньги всегда были источником напряжения в отношениях, поскольку они касаются важных вопросов, связанных с безопасностью, стабильностью и жизненными целями.

5. Отсутствие общих интересов и взаимопонимания. Это вопрос о том, насколько партнеры могут наслаждаться общим временем и приемлемы ли их различия в образе жизни, ценностях и интересах.

Также психолог рассказал о распространенных семейных конфликтах. А также о том, в каком возрасте лучше вступать в брак.