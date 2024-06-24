Специалист посоветовал бороться со стрессом с помощью кефира

Регулярное потребление ферментированных продуктов, например кефира или квашеной капусты, снижает уровень хронического стресса. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

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Он объяснил, что жирные кислоты влияют на работу нервной системы. Получить их можно не только из БАДов, но и в продуктах питания, например в бутербродах с сливочным маслом.

Никонов добавил, что гормон стресса кортизол снижает разнообразие микробиома. Также ему вредят безглютеновые и монодиеты, рафинированные продукты, насыщенные жиры и однообразный рацион.

Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили об опасности чрезмерного потребления сахарозаменителей.