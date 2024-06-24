Раскрыта неожиданная польза секса для здоровья

Занятия сексом уменьшают отеки на лице и улучшают качество кожи, уверены косметологи Тереза Тарми и Пэм Маршалл. Неожиданную пользу интимной близости они раскрыли изданию The Standard.

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Тарми отметила, что оргазм улучшает кровообращение и ускоряет обновление клеток.

«После секса наша кожа насыщается кислородом, цвет лица становится светлее и свежее, а губы более красными», — говорит Тарми.



Кроме того, по ее словам, занятия любовью стимулируют выработку коллагена. Это вещество, уточнила косметолог, играет огромную роль в регенерации кожи и способствует уменьшению морщин. Она добавила, что помимо этого, интимная близость снижает стресс и улучшает сон, что увеличивает шансы проснуться утром без отеков под глазами.

Пэм Маршалл также отметила, что после секса уменьшается выработка жира в подкожно-жировой клетчатке, и благодаря этому проходят прыщи. При этом она отметила, что страстные поцелуи, а также остатки слюны и пота на коже, наоборот, могут спровоцировать высыпания и покраснения.

Ранее клинический консультант Джули Лабанц подсказала способы повысить сексуальную уверенность в себе. По ее мнению, умение принимать себя со всеми недостатками уменьшает тревожность, повышает самооценку и помогает получать больше удовольствия от секса.