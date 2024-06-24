Психолог объяснил кардинальную смену имиджа жены Канье Уэста

Психолог Бекки Спелман объяснила кардинальную смену имиджа жены рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

© Lenta.ru

Эксперт обратила внимание на недавнее появление возлюбленной музыканта на Неделе мужской моды в Париже. Тогда знаменитость была замечена в полупрозрачном боди и с розовыми кудрявыми волосами. По мнению Спелман, таким образом Цензори захотела показать, что у нее началась новая жизнь в браке с Уэстом. Специалист объяснила, что изменение цвета волос указывает на потребность в самовыражении.

«Для Цензори такая трансформация может стать способом отделить свою личность от партнера и его влияния. Кроме того, ее обновленный имидж предполагал бунт и готовность бросить вызов общепринятым нормам красоты», — отметила Спелман.



В то же время собеседница портала предположила, что Цензори задумалась над тем, что публика считает ее стиль предсказуемым. В связи с этим она решила внести некоторые изменения в свой внешний вид.

«Эта универсальность помогает поддерживать общественный интерес и выделяет ее как модного хамелеона. В целом, вьющийся розовый парик позволяет Бьянке, возможно, уйти от прошлых образов или ассоциаций», — заключила психолог.



Ранее сообщалось, что папарацци сняли Бьянку Цензори в нетипичном образе. Уличные фотографы запечатлели жену Канье Уэста в аэропорту Нарита, Япония, в белом мешковатом наряде.