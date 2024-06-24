Психолог объяснил, почему люди с СДВГ могут быть опасны на дорогах

Из-за импульсивного поведения они агрессивнее реагируют на внештатные ситуации, могут подрезать, останавливаться, выходить выяснять отношения и вредничать.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Системы торможения у людей с СДВГ не существует. Плюс синдром дефицита внимания и гиперактивности, а там поставь знак равно — высокая степень агрессивности. Человек может себя не очень адекватно начать вести в определённых обстоятельствах, например, на дороге. Они могут рассеивать внимание. Во-вторых, очень агрессивно реагировать на внештатные ситуации на дорогах. Они могут подрезать, останавливаться, выходить выяснять отношения, вредничать. Это всё форма импульсного поведения, когда человек не может понять, что любая агрессия на дороге может мгновенно привести к летальному исходу. Сейчас выдача прав с СДВГ вообще никак не связана, потому что там, конечно, запрашивают данные из психиатрических клиник, но, чтобы состоять на учёте должна быть уже острая форма шизофрении, ОКР или депрессивного расстройства, тогда тебе прав не дадут. Сейчас с СДВГ ты на учёте у психиатра состоять не будешь, потому что это не психиатрическое заболевание, а нейропсихологическое расстройство».



Психолог отметила, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это нейропсихологическое заболевание, которое ведёт к такому устойчивому поведенческому паттерну как непослушность, расторможенность, крикливость.