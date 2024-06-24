«Они точно все ваши?» и еще пять бестактных вопросов, которые задают многодетным семьям
Мать пятерых маленьких детей пожаловалась на бестактные вопросы со стороны знакомых. К слову, слышит она их постоянно.
Вот наиболее распространенные комментарии, которые получает семейство в свой адрес:
- Вы в курсе, откуда берутся дети?
- Последний ребенок "получился" случайно?
- Ничего себе, удачи в оплате учебы для каждого.
- Они точно все ваши?
- Вы же остановитесь на этом, да?
- Как насчет вазэктомии?
Три типичных ошибки невест при выборе свадебного платья
Окружающие не всегда высказываются подобным образом со зла, обращает внимание лицензированный психотерапевт по вопросам брака и семьи из Лос-Анджелеса Дакота Браун.
"Некоторые считают, что большие семьи — это про "безответственных" и "неразумных" родителей. А все потому, что сам человек, вероятно, рос единственным ребенком в обеспеченной семье и считает, что так должно быть у всех".
То есть люди просто могут не сознавать, что для воспитания пятерых и большего количества детей необязательно работать день и ночь и отказываться от собственных интересов. В их голове не укладывается такая модель семьи, так как с детства они видели совершенно другой подход к жизни со стороны собственных родителей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как девушка велела сестре сменить имя собаки, чтобы она назвала им дочь.