«‎Они точно все ваши?» и еще пять бестактных вопросов, которые задают многодетным семьям

Мать пятерых маленьких детей пожаловалась на бестактные вопросы со стороны знакомых. К слову, слышит она их постоянно.

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Вот наиболее распространенные комментарии, которые получает семейство в свой адрес:

Вы в курсе, откуда берутся дети? Последний ребенок "получился" случайно? Ничего себе, удачи в оплате учебы для каждого. Они точно все ваши? Вы же остановитесь на этом, да? Как насчет вазэктомии?

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Окружающие не всегда высказываются подобным образом со зла, обращает внимание лицензированный психотерапевт по вопросам брака и семьи из Лос-Анджелеса Дакота Браун.

"Некоторые считают, что большие семьи — это про "безответственных" и "неразумных" родителей. А все потому, что сам человек, вероятно, рос единственным ребенком в обеспеченной семье и считает, что так должно быть у всех".



То есть люди просто могут не сознавать, что для воспитания пятерых и большего количества детей необязательно работать день и ночь и отказываться от собственных интересов. В их голове не укладывается такая модель семьи, так как с детства они видели совершенно другой подход к жизни со стороны собственных родителей.

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