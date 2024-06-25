50-летней женщине назвали способы избавиться от неприятных ощущений во время оргазма

У некоторых людей по мере нарастания сексуального возбуждения появляется головная боль — коитальная цефалгия, рассказала секс-эксперт Сьюзи Годсон. В комментарии для Irish Examiner она назвала способы избавиться от неприятных ощущений во время оргазма.

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За советом к Годсон обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала, что во время оргазма испытывает сильную головную боль. По ее словам, ее менопауза наступила без проблем со здоровьем, поэтому она не связывает боль именно с ней.

«Из-за головной боли я не хочу заниматься сексом или чувствую стресс. Стоит ли мне беспокоиться о своем здоровье?» — спросила читательница.



Секс-эксперт объяснила, что в большинстве случаев интенсивность боли увеличивается по мере нарастания сексуального возбуждения, иногда боль возникает внезапно перед или после оргазма. Примерно в трети случаев боль проявляется только с одной стороны головы. Обычно она длится от нескольких минут до суток. При этом у мужчин она встречается почти в два раза чаще, чем у женщин.

Годсон рекомендовала вести дневник головной боли, чтобы после на приеме у врача объяснить, когда именно она появляется и указать на ее связь с половым актом.

Врач может направить вас на сканирование, которое может показаться пугающим. Но обследование успокоит вас, поможет разорвать порочный круг и снять напряжение, которое вы чувствуете в ожидании секса, - Сьюзи Годсон, секс-эксперт



Годсон также перечислила несколько способов, которые могут помочь справиться с головной болью. Например, пробовать разнообразные позы, чтобы минимизировать нагрузку на шею и плечи. Также снять напряжение перед половым контактом можно с помощью массажа или горячей ванны. Кроме того, важно соблюдать питьевой режим, так как недостаток воды тоже может провоцировать развитие головной боли.

Ранее Годсон дала несколько советов женщине, лишенной оргазмов. Она рекомендовала ей рассказать партнеру о своих пристрастиях.