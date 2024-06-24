Мужчина бросил «идеальную» женщину из-за ее трехлетнего сына

Мужчина расстался с идеальной, по его мнению, женщиной после того, как узнал, что она воспитывает трехлетнего сына. Мужчина поделился своей историей на форуме Reddit.

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Автор поста познакомился с женщиной по имени Сара. Они сходили на несколько чудесных свиданий и начали встречаться. Все шло отлично до тех пор, пока новоиспеченная девушка не призналась, что воспитывает трехлетнего сына.

"Я несколько дней все обдумывал и понял, что просто не готов к такой ответственности. Я имею что-то против нее или ее сына – просто я все еще выясняю, чего хочу от жизни".

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Герой истории назначил Саре встречу и во всем ей признался: он, мол, не готов связывать с ней свою судьбу и не хочет морочить ей голову. Она отнеслась к услышанному с пониманием, но все равно было видно, что ей обидно.

С момента их расставания прошло несколько дней, но автора поста все еще одолевают сомнения. Он чувствует, что поступил правильно по отношению к себе. Но вот к Саре...

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