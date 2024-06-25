Мужчина узнал о планах невесты на день свадьбы и попал в затруднительное положение

Мужчина попал в затруднительное положение, узнав о планах невесты заняться сексом во время свадебного банкета. С просьбой дать ему совет он обратился к эксперту по отношениям Элисон Риос МакКроун, пишет Metro.

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Автор письма признался, что обычно ему нравятся воплощать смелые сексуальные фантазии своей девушки. По его словам, они не раз занимались любовью в общественных местах, где их могли застукать. Однако на этот раз предложение невесты уединиться в день свадьбы в гардеробной или в шкафу застало его врасплох.

«Я думаю, что это слишком рискованно, поскольку моя семья не знает о нашей полной приключений романтической жизни, и мне бы хотелось, чтобы это так и оставалось. Я буду огорчен, если кто-нибудь войдет к нам или если это каким-то образом выяснится постфактум», — анонимный автор письма.



Мужчина признался, что находится в замешательстве, так как не хочет разочаровывать будущую жену, но и совершать безумные поступки при родственниках тоже не готов.

В ответ на письмо МакКроун указала, что нет ничего плохого, если в день свадьбы молодожены ненадолго уединяться, чтобы побыть вдвоем. По ее мнению, необязательно заниматься любовью. Страстный поцелуй в укромном месте, прикосновения и вербальные выражения любви могут быть не менее захватывающими и интимными.

«Выберите время, когда гости с меньшей вероятностью заметят ваше отсутствие, например, поздно вечером. И, конечно, чтобы вам было спокойнее, постарайтесь выбрать укромное место, которое можно запереть изнутри. Это сведет к минимуму риск и сделает процесс более приятным для вас обоих», — Элисон Риос МакКроун, эксперт по отношениям.



МакКроун добавила, что подобные сомнения обязательно надо обсуждать с супругой, чтобы научиться лучше понимать друг друга и устанавливать границы.

«Совершенно нормально сказать "нет", если вы твердо убеждены, что не хотите рисковать. Ваш партнер должна понимать и уважать ваши чувства», — заключила эксперт.



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