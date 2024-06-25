Эксперт рассказал, как побороть лень в разгар рабочего дня

Чтобы побороть лень в разгар рабочего дня, стоит для начала сменить обстановку. Такой совет в интервью РИАМО дал создатель авторского метода достижения целей «ТрансКоучинг», основатель «Академии ТрансКоучинга» Виталий Наумов.

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«Если специфика работы позволяет, попробуйте поработать денек из дома или из кафе. Порой бывает так, что мелкие офисные задачи и общение с коллегами отнимают время и лень берет свое. Обсудите с начальником варианты гибридного графика, хотя бы на короткое время», — сказал Наумов.



Также он порекомендовал разбивать задачи на мелкие части. Кроме того, по его словам, можно пообещать себе поработать всего 15 минут через «не хочу». Этого времени достаточно, чтобы втянуться в рабочий процесс, пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что прежде, чем бороться с ленью, важно убедиться в отсутствии перенапряжения и эмоционального выгорания.

В 2024 году ученые из Токийского университета обнаружили, что люди с оптимистичным взглядом на будущее с меньшей вероятностью будут откладывать важные дела на потом. Пессимисты, напротив, склонны к прокрастинации. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.