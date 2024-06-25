Можно без оргазма: неочевидные признаки хорошего секса

Считается, что отличный секс всегда связан с оргазмом, однако специалисты-сексологи уверены — качество секса зависит от множества компонентов. Геннадий Любимов, сексолог, поделился с нами признаками, которые укажут, что в вашей паре прекрасный контакт.

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Вы знаете, как удовлетворить партнера без классических техник

Помимо половых органов, на теле человека огромное количество эрогенных зон. К сожалению, не все партнеры готовы обсуждать такие моменты со своей половинкой. Геннадий:

«Даже простые объятия, ласки, поцелуи, интимные прикосновения к точкам, о которых знает только ваш партнер, может принести не меньше удовольствия, чем классический секс».



Если в вашей паре есть моменты близости и без проникновения, вам не на что жаловаться.

Очередной секс лучше предыдущего

Многие специалисты могут сказать, что с годами страсть уходит, отчасти это так. Тем не менее, пары, которые всегда готовы к новому, не боятся экспериментов, чаще раскрывают свою сексуальность на полную. При таком подходе секс становится ярче с каждым разом, и ни о каком затухании страсти говорить не приходится.

Вам не хочется имитировать

Имитация оргазма — частая проблема в паре. Стоит только начать подобную практику, «съехать» с имитации в дальнейшем будет очень трудно, ведь партнер не знает, что он что-то делает не так. Сексолог:

«Любые проблемы в постели должны обсуждаться, а не замалчиваться. Даже если у вас трудности с получением оргазма, мягко сообщите об этом мужчине, вместе вы точно найдете способ решения проблемы».



И да, совсем необязательно каждый раз получать оргазм, чтобы секс считался качественным.

У вас нет тревоги в постели

Этот пункт больше относится к женщинам. Для полноценной разрядки женщине необходима не только более длительная подготовка, но и также чувство полного доверия к партнеру. При этом мужчина также не должен переживать из-за того, сколько критики он получит в свой адрес, так что уверенность друг в друге способна творить чудеса — ваш секс выходит на совершенно новый уровень.