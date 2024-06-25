Сам себе абьюзер: как поверить в себя и справиться с самогазлайтингом

Самогазлайтинг — серьезная психологическая проблема, которая проявляется в регулярном принижении и унижении собственной личности. Чрезмерная самокритика и нездоровая самооценка негативно отражаются на разных сферах жизни.

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Как проявляется самогазлайтинг

Если газлайтинг — это форма психологической тирании, навязывание дефектности со стороны другого человека, то самогазлайтинг — вид эмоционального насилия над собой. Внутренний критик постоянно оскорбляет и унижает, и наносит не меньший вред личности, чем действия абьюзера из окружения.

Самогазлайтинг может выражаться в преувеличении своих недостатков и ошибок, отрицании достоинств и достижений. Такой человек постоянно придирается к себе, живет с чувством стыда и вины, в том числе за плохое отношение к себе со стороны окружающих. Установка «я должен» имеет у него очень жесткие рамки. Самогазлайтер подавляет свои чувства, интуицию, потребности, обесценивает собственные мнение, навыки и опыт, считая чужие — более важными и правильными.

Предпосылки для уничижительного отношения к себе часто родом из детства. Если ребенок не чувствовал любви и поддержки, его критиковали и унижали родители, то сформировать здоровое чувство собственного достоинства у него было мало шансов.

Усугублять ситуацию могут и навязываемые обществом идеалы. Их недостижимость подпитывает уже имеющиеся у человека мысли о его ничтожности и неполноценности. Кроме того, самогазлайтинг может быть следствием других психологических проблем, например, депрессии.

К чему приводит самогазлайтинг

Постоянная самокритика и обесценивание своих достижений влияет на отношения с окружающими, успешность и здоровье.

Проблемы с общением. Ощущение человеком своей неполноценности, неуверенность в себе создает барьеры для отношений. Он не доверяет окружающим, не считает себя достойным любви и уважения. Это блокирует возможность построить счастливые и равноправные отношения. Нереализованный потенциал. Склонные к самогазлайтингу люди занижают свои способности. Необоснованная самокритика блокирует мотивацию для продуктивной деятельности, не дает проявить себя и раскрыть потенциал. Проблемы со здоровьем. Стресс и тревога, связанные с самобичеванием, негативно сказываются на качестве жизни. Они могут отразиться и на физическом здоровье, провоцируя психосоматические расстройства. Помимо этого, чувство вины, характерное для людей с самогазлайтингом, иногда становится источником саморазрушительного поведения. К нему можно отнести вредные для здоровья привычки.

Как побороть внутреннего абьюзера

С токсичным отношением к самому себе можно и нужно бороться. Начать следует с осознания того, что нездоровая самокритика — неэффективна и разрушительна. У всех без исключения есть достоинства и недостатки, и независимо от этого каждый человек — уникальная и ценная личность. Надо научиться акцентировать внимание на своих сильных сторонах и дорожить достижениями. Для работы над самооценкой есть различные упражнения, направленные на укрепление веры в себя и свои способности. Постепенно они помогут изменить отношение к себе.

Самостоятельно поработать над повышением самооценки помогут несколько приемов:

Записывайте свои успехи, достижения, и перечитывайте записи, чтобы закрепить фокус на положительных качествах;

Больше общайтесь с позитивными людьми, которые принимают вас и ценят;

Найдите занятия, которые приносят положительные эмоции;

Помогайте другим, чтобы почувствовать себя нужным и полезным.

Избавиться от самогазлайтинга непросто, но необходимо для счастливой жизни. В некоторых случаях, чтобы восстановить и укрепить психическое здоровье, не обойтись без помощи профессионалов. Они смогут определить первопричину проблемы и подскажут пути ее решения.

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