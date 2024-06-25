Жертвам сталкеров предложат психологическую помощь

Систематическое преследование или нежелательное вторжение в частную жизнь человека предложили наказывать тюремным сроком до двух лет либо запретом сталкеру приближаться к своей жертве. Соответствующий пакет законопроектов разработали депутаты думской фракции «Новые люди» и представили их для широкого экспертного обсуждения на круглом столе 25 июня. В категорию преследователей не попадут супруги и сожители потенциальных жертв. Чтобы женщины, а именно на них в абсолютном большинстве охотятся сталкеры, не злоупотребляли соответствующими статьями КоАП и УК.

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Намеренно и систематически

Проблемой систематического преследования и вторжения в частную жизнь человека, то есть сталкинга, депутаты занимаются не впервые. В прошлой Госдуме даже создали рабочую группу по этому вопросу, которая, как рассказал первый зампред Комитета по информационной политике Сергей Боярский, подготовила законопроект, который находился в высокой степени согласования с заинтересованными ведомствами. Но работу тогда затормозил ковид, и в восьмом созыве пришлось начинать ее сначала.

В 2024 году из-под законодательного пера «Новых людей» вышли сразу две инициативы: поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. Широкой общественности их представили на круглом столе 25 июня — чтобы понять, какая из версий законопроекта заслуживает наибольшего внимания и какую следует продвигать в Госдуме.

В обоих документах есть определение систематического преследования или нежелательного вторжения в частную жизнь другого человека: «умышленное неоднократное слежение за лицом и/или ожидание его в определенных местах, причинившие лицу нравственные страдания, после получения предупреждения о необходимости прекратить указанные действия». Такие действия могут производиться с использованием различных средств коммуникации или посредством физического присутствия.

Под нежелательным вторжением в частную жизнь следует понимать неоднократные умышленные действия, направленные на установление контакта с человеком, в том числе посредством телефонных звонков, СМС-сообщений, почтовой переписки, интернета, направления любого рода подарков и других действий, следует из законопроекта.

В поправках в КоАП речь идет о штрафе для сталкера до десяти тысяч рублей, административном аресте или запрете определенных действий. Под последним может пониматься судебный запрет приближения к человеку. Изменения в УК предполагают штраф до двухсот тысяч рублей, обязательные работы либо тюремное заключение на срок до двух лет.

«Нет тела — нет дела» — не наш принцип

Начав заниматься проблемой преследования, «Новые люди» запустили интернет-платформу «Сталкингу.Нет», на которую за несколько месяцев поступили сотни обращений, рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Согласно проведенному парламентариями исследованию, 89 процентов россиян поддержали появление закона о домашнем насилии, 20 процентов с таким насилием сталкивались в своих семьях, а 34 процента слышали от знакомых. При этом Даванков призвал разделить понятия домашнего насилия и сталкинга, поскольку последнее может касаться не только супругов или сожителей, но даже не знакомых друг с другом людей.

Отдельная тема, по словам вице-спикера Госдумы, это кибербуллинг, то есть преследование человека в интернете или через соцсети.

«И здесь есть вопросы к руководству соцсетей: что они делают, чтобы отслеживать такие случаи и бороться с ними», — отметил Даванков.



Представители других думских фракций и различных комитетов к инициативе отнеслись по-разному. Идею поправок в КоАП поддержал глава Комитета Госдумы по социальной политике, представляющий ЛДПР, Ярослав Нилов. При этом он отметил, что действовать нужно деликатно, чтобы не раскачать ситуацию.

«Есть и злоупотребления со стороны женщин, — подчеркнул депутат. — Именно поэтому супругов решили вывести из-под административной ответственности. Но и правоприменительная практика оставляет желать лучшего, пока у правоохранителей преобладает подход «нет тела — нет дела».



Запретный ордер не решит проблемы сталкинга, уверена член Комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова, которая представляет фракцию КПРФ. В УК, по ее словам, есть статьи и за угрозу жизни, и за вмешательство в частную жизнь.

«При этом 80 процентов насильственных преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, то есть запрет этих людей не останавливает», — сказала депутат.



Спасение здесь и сейчас

У церкви свой взгляд на вещи: плохо соединять институт брака с понятием насилия, сказал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов. При этом, конечно, священнослужители против насилия и за семью.

«Бороться нужно не со следствием, а с причиной: давайте бороться с алкоголизмом и прививать людям семейные ценности», — сказал Федор Лукьянов.



Учредить в России институт психологической помощи семье предложила руководитель благотворительного фонда «Женщины России» Юлия Школенко. По ее мнению, сегодня эта работа ведется отрывочно и разрозненно, кризисные центры есть не во всех регионах, о них не так много знают, а те, что созданы, переполнены. Обращаться в кризисные центры для получения помощи, в том числе психологической, могут не только жертвы домашнего насилия, но и сталкинга, отметила Школенко.

Позицию общественницы поддержала первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она обратилась в Минцифры с просьбой создать на портале госуслуг раздел с информацией о помощи жертвам бытового насилия, в том числе содержащий адреса ближайших центров помощи. А также написала письмо в ассоциации такси с просьбой сделать бесплатным проезд до такого центра.

«Кризисный центр — это про спасение здесь и сейчас, — подчеркнула Татьяна Буцкая. — По данным ведомств, около 22 тысяч женщин обратились в такие центры в 2023 году, но это верхушка айсберга. Систему центров нужно обязательно развивать».



Оба законопроекта их авторы направили на согласование в Правительство, после получения заключений намерены внести их в Госдуму.