Психолог раскрыл, как на женщинах отражается опыт домашнего насилия

Женщины, которые пережили домашнее насилие, снижают порог требований к партнеру, заявила в беседе с «Радио 1» психотерапевт и клинический психолог Ирина Смолярчук. По словам врача, они принимают новые издевательства за норму.

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"У такой женщины порог чувствительности очень низкий, для нее любой зэк, который ходит на своих ногах и держит ложку в руках, это уже кандидат на судьбу. Она будет терпеть, если он будет давать ей минимальные блага и закрывать минимальные потребности", — уточнила психолог.



Смолярчук также добавила, что пострадавшая также может выбирать одиночество и дистанцирование от любых доверительных связей. По ее словам, в таком случае жертвы домашнего насилия боятся вступать в новые отношения или идут на поверхностные связи, не осознавая проблемы и не прорабатывая их. Психолог уточнила, что оба варианта поведения нездоровы с точки зрения психологии.

Смолярчук ранее отмечала, что мужчину-абьюзера на первом свидании выдает театральное поведение. Она также обращала внимание на то, что такой партнер постарается поставить новую знакомую в неудобную для нее ситуацию, например, назначив некомфортное время для звонка.