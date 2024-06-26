Психолог: десенсибилизация и смещение фокуса помогут психике после ЧП

Участники и свидетели каких-либо чрезвычайных происшествий получают, помимо физических, эмоциональные травмы. Игнорирование проблемы может привести к тому, что у человека начнутся ночные кошмары, панические атаки. Справиться с тревогой могут помочь разные техники, к примеру – смещение фокуса внимания, рассказал 360.ru психолог Артемий Сибирский.

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Даже не очень чувствительные люди после триггерной ситуации страдают от психологической травмы, подчеркнул специалист. Чтобы помочь себе, он посоветовал изучить и попробовать технику десенсибилизации путем движения глаз. Этот метод был разработан специально для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

«Это хорошая техника, которая позволяет человеку снять психоэмоциональный окрас с этого травмирующего события, — объяснил психолог. — Человек не забудет это событие, но оно не будет вызывать никаких эмоций».



Помимо этого, нужно постараться вернуться к повседневной жизни, из которой человек, переживший трагедию, выпадает. Сибирский посоветовал постараться переключить фокус на другие события, иногда для этого необходимо поработать с психологом.

«Очень важно переключаться. Это навык, это как со спортом — этому нужно учиться. Но каждый человек способен этому научиться», — подчеркнул специалист.



Близким пострадавшего психолог посоветовал оказывать поддержку на уровне ощущений – обеспечить чувство, что рядом есть человек, готовый помочь и даже спасти.

Психологи также отмечают, что внутреннее напряжение, агрессия и отсутствие спокойствия могут говорить о наличии ПТСР. Травмирующее событие может давать о себе знать через сны или навязчивые воспоминания, справиться с этим можно только с врачом.

Ученые ранее нашли генетические маркеры посттравматического стрессового расстройства.