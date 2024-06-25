Нейропсихолог рассказала, как сформировать стрессоустойчивость

Для этого необходимо работать с мыслями, чувствами и телом.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Татьяна Маремпольская.

«Здесь можно выделить три основных направления: работа с мыслями, работа с чувствами, работа с телом. Работа с мыслями — основная в борьбе со стрессом. Мысли формируют наши эмоции. Формула очень простая: то, что мы думаем — мы и чувствуем. Мысли находят отражение в теле. Когда возникают мысли стрессогенного характера, то нужно формировать навык останавливать их, не накручивать. Способность нашего мышления накручивать, сгущать, искажать, вот эти все когнитивные искажения. Второе — научиться преобразовывать из негатива в позитив. Нужно отслеживать внутри себя негативные мысли и направлять в положительное русло. Также помогает записывать мысли, можно вести дневник, либо делиться переживаниями с другими людьми. Ещё одно — работа с эмоциями. У нас есть когнитивный интеллект, а есть эмоциональный. Важно уметь распознавать свои чувства и эмоции, научиться их выражать словами и действиями. Нас этому не учат нигде. Важно анализировать и разбираться, что стоит за той или иной эмоцией. Третье — трансформировать негативную эмоцию в позитивную. В работе с телом нужно найти способ противостоять стрессу, самый простой — это физическая нагрузка, тренировка тела. По научным данным, 40-минутные занятия физической культурой в организме вырабатывают гормоны радости эндорфины, которые существенно влияют на наше физическое здоровье».



Ранее исследовательский холдинг «Ромир» провёл опрос, согласно которому россияне, чтобы справиться со стрессом, чаще всего гуляют, проводят время с близкими и друзьями, радуют себя вкусной едой. Алкоголь в этом рейтинге лишь на девятом месте. Около 40% сограждан признаются, что испытывают стресс. Исследование есть в распоряжении РБК.