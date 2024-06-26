Восемь вопросов, которые нужно задать себе в день рождения

День рождения — отличный повод задуматься о том, чего вы хотите от жизни. Вдумчиво ответьте на следующие 8 вопросов, чтобы оценить свой рост, взять на себя ответственность за свою судьбу и наметить план для приближения вашей сокровенной мечты.

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Какая моя яркая черта запоминается окружающим?

Мы склонны раздавать ярлыки окружающим: этот коллега — отзывчивый весельчак, а та соседка снизу — прирожденный оратор. Но что насчет вас самой? Какие черты замечают в вас другие? Нравится ли вам собственный публичный образ? Все эти вопросы укажут верное направление для саморазвития и помогут проявить себя с лучшей стороны. Подумайте, какие хорошие качества вы сможете развить в ближайшие месяцы.

Что или кто меня вдохновил в этом году?

Возможно, вы восхищались упорством любимого спортсмена или мастерством своего мастера маникюра. Вдохновляющей могла стать случайная песня или встреча, разговор, книга — что угодно! Поразмышляйте о том, что вас больше всего впечатлило, и найдите способ привнести это в свою жизнь. Например, если самым ярким впечатлением стало посещение ботанического сада — возможно, вам стоит завести парочку комнатных растений.

Если бы вы получили оплачиваемый отпуск на весь год — чем бы вы хотели заняться?

Большинство из нас вынуждено работать большую часть времени, в результате чего выходные приходится посвящать делам, и редко удается спланировать их как следует. В результате вы упускаете из виду свои истинные мечты и устремления. Взрослая жизнь — не повод отключать фантазию. Остановитесь, прислушайтесь к себе и подумайте, чем бы хотели заняться, если бы ограничений не существовало. Вероятно, это и сделает вас по-настоящему счастливой в будущем. Главное, сформулировать желание — а способ реализации найдется.

Какие из моих планов кажутся невозможными?

Когда мечта сформулирована, приходит время превратить ее в подробный план. А если цели кажутся недостижимыми, значит, вы не понимаете, что нужно сделать, чтобы воплотить их в реальность. Если вы хотели бы стать писателем — недостаточно загадать желание, задувая свечи на торте. Продуктивнее будет изучить основы драматургии и написать первую страницу. Не откладывайте грандиозные задумки на потом — на все нужно время.

Что заставляет меня чувствовать себя живой?

Рутина словно делает жизнь однообразной и серой, лишенной эмоций. Возможно, вы даже задавались вопросом: «А что я чувствую?» или «Почему я не чувствую ничего?» Как правило, в таких случаях психологи советуют включиться в реальность — осознанно задействовать все органы чувств, прислушаться к своему телу. Понимание, что именно вырывает вас из унылой повседневности и дарит ощущение жизни здесь и сейчас, позволит конструировать счастливые моменты своими руками, а не плыть по течению.

За что я готова побороться?

Не все дается нам играючи легко. Но если вы действительно готовы серьезно работать над некоторыми вещами — значит, они для вас по-настоящему важны. Подумайте, как организовать вашу жизнь таким образом, чтобы эти «проекты» с большей вероятностью были успешно реализованы. Например, если вы всерьез готовы переехать в другой город или открыть собственный бизнес, стоит заранее спланировать бюджет.

Чем я горжусь?

Уныние, которое многих преследует в день рождения, обычно связано с неумением признать свои достижения. Оставить слезы! Скорее всего, в этом году вы добились отличных результатов как минимум в одной из сфер жизни. Возможно, вас повысили по службе или вы стали больше времени проводить с детьми. Найдите несколько минут, чтобы похвалить себя — вы заслужили!

Какие подарки я делала другим?

Чтобы наверняка не оказаться среди личностей, которым «все должны», ответьте на последний вопрос — какие подарки вы сами дарили другим в этом году? Возможно, это не материальные ценности: например, участие в волонтерской организации или поддержка подруги, попавшей в беду. Помните, что получают те, кто умеет отдавать. Кто-то назовет это законом Вселенной, а кто-то — законом сохранения энергии. В любом случае это работает.

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