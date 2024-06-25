Измена: когда она может спасти брак — рассказала психолог

Кажется, будто после измены отношениям сразу настает конец. Однако измена не обязательно должна быть фатальной для отношений. «Как консультант для пар, я не осуждаю то, что сказал, подумал или сделал один из партнеров. „Клиентом“ являются именно парные отношения, а не отдельные люди, и поэтому мы работаем над тем, чтобы раскрыть динамику отношений и понять, что могло привести к измене в первую очередь», — объясняет психолог Радмила Бакирова.

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Люди могут заводить романы по-разному: это может быть серия тайных свиданий за спиной партнера, одноразовая досадная интрижка, а может быть и кипячение в киберпространстве на протяжении месяцев или лет. Интрижки не всегда связаны с сексом: некоторые измены могут быть скорее «эмоциональными», когда сильная связь между двумя людьми может стать чем-то большим, чем дружба, но они просто не хотят переступать черту и переходить к физическим отношениям. Почему же люди изменяют?

Скука

Отношения могли стать черствыми, частота и разнообразие секса — значительно снизиться. Возможно, партнеры уже долгое время вместе, и оба или кто-то один просто хотят попробовать что-то новое, чтобы снова почувствовать себя сексуальными, живыми и желанными.

Любопытство

Кто-то пришелся человеку по вкусу, и он просто хочет развлечься. Такое часто случается с одноразовыми интрижками, особенно, если вероятность того, что партнер узнает об этом, невелика.

Обида

Эта причина немного сложнее и может указывать на уровень токсичности в отношениях. Партнер, который изменяет, чувствует, что им пренебрегают, принимают за должное или даже насмехаются. Завязав роман с тем, кто его ценит, человек мстит таким образом своей неблагодарной «второй половинке».

Реализация

Какая-то часть человека не чувствует себя удовлетворенной своей жизнью, работой или текущими отношениями. Измена может заставить их почувствовать, что они встретили родственную душу, которая «понимает» их так, как не понимает партнер.

Как измена может спасти отношения

Если адюльтер раскрыт, но партнеры хотят остаться вместе, пройденный опыт может помочь отношениям. Это шанс обновить личные границы и наметить новые, более здоровые и захватывающие способы быть друг с другом.

Подобная встряска может вывести людей из состояния инерции, скуки или принятия партнера как должного. Есть вероятность, что желание вспыхнет с новой силой.

«Партнеры могут осознать, как их действия влияют на другого. Научатся ставить на первое место отношения, а не свои личные потребности. Так, укрепление доверия кирпичик за кирпичиком поможет заложить более прочный фундамент для их совместного будущего», — утверждает Радмила.



Если выяснится, что измена — это симптом более глубоких проблем, совместная терапия также может поддержать пару. «Иногда интрижка может оказаться той картой выхода, которую хотел разыграть один из партнеров, но боялся последствий. Наконец, адюльтер может освободить обоих от отношений, которые исчерпали себя, и это тоже может быть вполне себе вариантом», — подытоживает психолог.