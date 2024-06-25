Прощальный, опасный и другие варианты секса, которые стоит попробовать

Конечно, большинство предпочитает комфортный секс с уже отработанными позами. Но сексолог Игорь Талевич уверен — есть вещи в интимной жизни, которые стоит попробовать каждому.

Примирительный секс

Хотя многие эксперты уверены, что такой способ примирения не решит проблем в паре, раз в жизни такой вид близости стоит попробовать. Игорь: «Очень часто именно в этом формате женщина получает оргазм, но смотрите, чтобы такой секс не стал зависимостью». Эту мысль также важно донести до партнера, чтобы в вашей паре провокация на ссору в надежде на секс не стала нормой.

Секс с погромом

Естественно, в разумных пределах. Агрессивный секс с возможной порчей вещей будоражит, подобный способ «разогреть» отношения рекомендуется парам, которые довольно долго вместе, но даже недавним партнерам не стоит отказывать себе в изучении друг друга. Главное, не увлечься и не получить штраф от отеля, где вы планируете перевернуть все вверх дном. Начать такой сексуальный эксперимент лучше дома.

Поза, которую вы всегда боялись

Не все позы одинаково удобны и безопасны, тем не менее, нестандартные вещи волнуют и с большой вероятностью подарят новые ощущения и вам, и вашему партнеру. При правильной подготовке можно решиться и на позу из «Камасутры», которая всегда казалась вам сложной для исполнения. Если вы хотите провести такой эксперимент в ванной, будьте вдвойне аккуратны и заранее продумайте, как можно защитить себя на скользкой поверхности.

Секс с опозданием

Конечно, секс не является уважительной причиной для опоздания, но попробовать подобный экстрим хотя бы раз стоит, в этом наш эксперт уверен. Игорь: «Такой утренний секс работает лучше любого будильника — вы оба не будете тянуть и сделаете все, чтобы партнер как можно быстрее получил разрядку, ведь еще на работу собираться». И, опять же, не вводите эту практику в привычку — так и до увольнения недалеко.