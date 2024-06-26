Психологи назвали самые эффективные методы борьбы со стрессом

Справиться со стрессом людям помогают домашние животные, поддержка близких, правильное питание и хороший сон. Людям, пребывающим в состоянии переутомления и часто сталкивающимся со стрессом, показан также прием определенных витаминных комплексов, рассказал НСН кандидат психологических наук, завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.

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Социальную поддержку со стороны семьи и друзей специалист назвал самой эффективной стратегией в борьбе со стрессом. Это важно сочетать с физической активностью, прогулками, которые избавляют от перенапряжения. Кроме того, доказана эффективность общения с домашними животными – существуют даже сеансы анималотерапии, отметил психолог.

Кроме того, при стрессе важно нормализовать цикл сна и бодрствования, так как зачастую он ломается, разрушая защитный механизм организма. Если справиться с этим не получается – к примеру, преследует бессонница, важно обратиться к врачу.

Питание в борьбе со стрессом, по словам Шляпникова, также имеет важное значение – оно должно быть сбалансированным.

«Чтобы справиться со стрессом, в первую очередь нужны витамины группы B, витамины, которые обладают антиоксидантными свойствами, некоторые микроэлементы (магний, кальций). Есть специальные витаминные комплексы, которые показаны людям с переутомлением, перенапряжением, стрессом», — подчеркнул психолог.



Усугубляют состояние стресса алкоголь и «заедание» проблемы, заключил психолог.

Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что для россиян самыми популярными способами для борьбы со стрессом являются прогулки и совместное времяпрепровождение с близкими. Еду выбирают 31% жителей, алкоголь – 17%.