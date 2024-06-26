Чем опасна зависимость от смартфона и как избавиться

Результаты опроса, проведенного SuperJob, показали, что почти каждый второй россиянин испытывает зависимость от смартфонов и интернета. Причем чем моложе люди, тем чаще они привязываются к гаджетам. Насколько опасно это явление и как с ним бороться — в материале NEWS.ru.

Сколько россиян страдают от цифровой зависимости

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении NEWS.ru), в зависимости от смартфонов и интернета признались 47% россиян (три года назад их было 42%). Кроме того, 15% участников опроса заявили о том, что не могут обойтись без гаджетов.

Чем старше люди, тем реже они находят у себя симптомы цифровой зависимости, свидетельствуют итоги исследования. 59% участников опроса, заявивших о том, что они не представляют свою жизнь без смартфонов, оказались моложе 34 лет

При этом 39% россиян периодически прибегают к «цифровому детоксу» — сознательному отказу от гаджетов и интернета на определенное время. Из них 11% делают это каждый день, 10% — несколько раз в неделю, а 9% — несколько раз в месяц.

Тем не менее большинство россиян не готовы отказаться от гаджетов и интернета. Одни граждане считают, что не могут позволить себе надолго остаться без связи. Другие воспринимают современные технологии как естественную среду.

Что такое цифровая зависимость

Еще в 1980-е, когда цифровые технологии становились частью повседневной жизни, в мире появились люди, которые «зависают» в электронных устройствах. Как рассказала NEWS.ru психолог Елена Волкова, тогда взрослые и дети стали много времени проводить за играми.

«Ситуация заметно усугубилась с появлением интернета. Форумы и чаты стали все чаще заменять реальное общение. Тогда же стал популярным так называемый интернет-серфинг — по сути, бесцельный просмотр страниц в Сети», — пояснила Волкова.



По ее словам, сегодня гаджеты превратились в «цифровой наркотик», поэтому исследователи называют смартфоны и планшеты «электронным кокаином». При их использовании у людей вырабатывается гормон удовольствия дофамин. Это, как отмечает Волкова, и вызывает «все большую зависимость от устройств».

Ранее психолог Алина Вахитова сообщила, что усиление цифровой зависимости среди россиян потребует создания лечебниц для «гаджетоманов». Специалисты связывают проблему с тем, что многие профессии тесно связаны с онлайн-общением. Смартфоны и компьютеры стали не только способом развлечения, но и рабочим инструментом. По этой причине среднее время их использования выросло до 12–16 часов в сутки.

Как понять, что у вас цифровая зависимость

Как отмечает Волкова, ключевыми «тревожными звоночками» привязанности к гаджетам являются три особенности поведения, которые часто встречаются вместе:

постепенное увеличение «дозы», то есть времени использования гаджета;

перемены в поведении, когда виртуальная реальность начинает доминировать в сознании человека и он охотнее пересказывает события из нее, а не из реальной жизни;

значительное ухудшение эмоционального состояния без интернета и смартфона. Специалисты называют это «синдромом отмены».

По словам Волковой, цифровая зависимость во многом похожа на наркотическую. Как правило, у этой проблемы имеются предпосылки — например, желание «сбегать» от неприглядной реальности.

«Зачастую пациент из состояния депрессии „перебегает“ в виртуальное пространство. Для него это способ отвлечения, ухода от действительности, возможность забыться, в конце концов, позабавить свой мозг», — объяснил NEWS.ru кризисный психолог Павел Пономарев.



Чем цифровая зависимость опасна для детей

Длительное «зависание» детей в гаджетах может вызывать различные побочные эффекты, пояснил NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«Зависимость от интернета и смартфонов может ухудшать показатели в учебе, снижать память и негативно влиять на общее состояние здоровья. Зачастую вместо футбола во дворе, как это было в нашем детстве, ребенок выбирает соцсети», — отметил доктор.



По его мнению, цифровая зависимость в ближайшее десятилетие будет признана болезнью наравне с алкогольной и никотиновой.

Результаты исследования, проведенного в 2011 году в Малайзии, показали, что дети стали очень зависимыми от гаджетов. Теряя их, они страдают, злятся, переживают, а также испытывают неуверенность. Эксперты пришли к выводу, что слишком долгое использование смартфонов может повысить агрессивность у детей. Исследователи также установили связь между цифровой зависимостью, снижением физической активности и развитием ожирения.

Нужно ли бороться с цифровой зависимостью

Проблема зависимости от гаджетов и интернета будет только нарастать, но радикальные запреты и самоограничения не принесут позитивного результата, утверждает преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Василиса Август.

«Важно принять, что это реальная проблема, с которой нужно и можно работать, в этом нет ничего постыдного. Однако полный отказ от гаджетов не всегда оптимален, тут важен баланс. Различные приемы и техники помогут его найти», — пояснила она NEWS.ru.



Специалист сделала ряд рекомендаций по снижению электронной зависимости:

организовать регулярные «цифровые детоксы» — периоды без гаджетов. Выбрать день в неделе или месяце, когда смартфон не будет использоваться;

установить лимиты на использование гаджетов в течение дня. Во многих телефонах можно поставить ограничение по времени на работу с приложениями;

найти альтернативные занятия, хобби, чтобы заполнить освободившееся время;

при необходимости обратиться за помощью к психологу. Специалист поможет выявить причины зависимости и найти способы ее преодоления;

развивать самоконтроль при использовании гаджетов.

По мнению Август, степень зависимости может сильно различаться у разных людей. Главное, утверждает она, чтобы «не было самообвинения», потому что «это распространенная проблема нашего времени».