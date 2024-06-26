Многие люди хотят завести питомца, но не могут решиться, ведь это большая ответственность. Также не всегда понятно, какую пользу принесет решение взять животное. Как домашний любимец может помочь справиться со стрессом, объяснила в беседе с «ФедералПресс» семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова.

«Зависит от каждого человека в семье – готовы ли люди заботиться о питомце. Потому что животное – это не игрушка, о нем необходимо заботиться, кормить, нужно уделять внимание, ласкать», – подчеркивает специалист.



Наталья Наумова отмечает, что нужно тщательно обдумать решение заводить домашнего питомца или нет. Если человек взял животное, а потом осознал, что не хочет о нем заботиться, то в итоге питомец пострадает.

Если вы думаете о том, стоит ли заводить домашнего питомца, нужно понимать, что их присутствие понижает уровень стресса. Когда человек заботиться о другом живом существе, он «повышает свою ценность», добавляет психолог. Самочувствие человека также улучшается и становится более устойчивым, стабилизируются показатели артериального давления.

Люди, которым сложно взаимодействовать и строить взаимоотношения с другими, могут получить необходимую поддержку от своего домашнего любимца. Кроме того, если человек переживает кризисную ситуацию в жизни, то с ней проще справиться, если есть питомец, замечает эксперт. Это обосновано тем, что животное зависит от хозяина, соответственно, человеку нужно будет преодолеть кризис, чтобы продолжить заботиться о питомце.