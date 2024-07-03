Десять сигналов, что вам завидует подруга

Дружба — одна из самых ценных вещей в жизни. Однако, даже в самых близких отношениях могут возникать проблемы, связанные с завистью. В беседе с "Рамблером" психолог-консультант Вероника Ахметова раскрыла основные сигналы, которые могут указывать на зависть со стороны подруги.

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1. Постоянное соперничество

Если ваша подруга постоянно старается превзойти вас, будь то в карьере, личной жизни или даже в мелочах, это может быть признаком зависти. Например, если вы рассказываете о своем достижении, а она сразу же переключает внимание на свои успехи, стараясь показать, что её достижения важнее, это явный сигнал.

Зависть — деструктивное чувство, оно может толкнуть вашу «подругу» на жестокие необдуманные поступки. Например, увести у вас любимого мужчину или просто рассорить с ним. Приложить усилия для вашего увольнения или наговорить гадостей потенциальным работодателям Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

2. Недовольство вашими успехами

Искренняя подруга должна радоваться вашим успехам. Если же ваша подруга кажется раздраженной или даже злобной, когда у вас все идет хорошо, это может быть признаком зависти. Она может приуменьшать ваши достижения или вообще игнорировать их, вместо того чтобы поддерживать вас.

Конечно, она будет отговаривать вас от любых начинаний и стремлений. Убеждать в их бессмысленности. Весь ваши будущие победы ущемляют ее самолюбие Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

3. Пассивно-агрессивные комментарии

Завистливая подруга может делать пассивно-агрессивные комментарии, которые на первый взгляд могут показаться безобидными, но в действительности направлены на то, чтобы задеть вас. Например, вместо комплимента она может сказать что-то вроде: "Не думала, что тебе это удастся".

4. Копирование вашего поведения и стиля

Если подруга начинает копировать ваш стиль, манеры или даже ваши хобби, это может быть признаком зависти. В то время как некоторый уровень подражания нормален в дружбе, постоянное копирование может свидетельствовать о желании быть как вы или даже лучше вас.

5. Распространение слухов и сплетен

Завистливая подруга может начать распространять слухи и сплетни о вас. Это делается с целью подорвать вашу репутацию и снизить ваше влияние в кругу общих знакомых. Если вы замечаете, что о вас начинают ходить неприятные слухи, возможно, это дело рук вашей подруги.

6. Недовольство в вашем присутствии

Если подруга кажется постоянно раздраженной или напряженной в вашем присутствии, это может быть признаком зависти. Она может избегать общения с вами или вести себя недоброжелательно без видимой причины.

7. Постоянная критика

Если подруга постоянно критикует вас, ваши поступки или решения, это может быть связано с завистью. Конструктивная критика полезна, но постоянные негативные замечания могут быть способом подорвать вашу уверенность в себе.

Совместные походы в магазин наполнены «ядом». Платье неплохое, но твоя кожа отливает в нем синевой. Джинсы полнят. Глубокое декольте в твоем возрасте неприлично либо твой размер в нем теряется Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

8. Недостаток поддержки

Настоящая подруга поддерживает вас в трудные времена. Если же ваша подруга игнорирует ваши проблемы или не проявляет никакого интереса к вашему состоянию, это может быть сигналом зависти. Завистливые люди могут радоваться вашим неудачам и избегать поддержки в сложных ситуациях.

9. Переменные настроения

Завистливая подруга может вести себя непредсказуемо. В один день она может быть дружелюбной и поддерживающей, а на следующий — холодной и отстраненной. Эти перемены настроения могут указывать на внутренние конфликты и зависть.

10. Избегание общения

Если подруга начала избегать вас или реже проявлять инициативу для встреч, это может быть признаком зависти. Она может чувствовать дискомфорт в вашем присутствии из-за своих негативных чувств.

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Что делать, если вы подозреваете зависть

Если вы заметили несколько из этих сигналов в поведении подруги, важно действовать осторожно. Вот несколько шагов, которые помогут справиться с ситуацией:

Откровенный разговор: Попробуйте откровенно поговорить с подругой о ваших подозрениях и чувствах. Возможно, она не осознает, как ее поведение влияет на вас.

Попробуйте откровенно поговорить с подругой о ваших подозрениях и чувствах. Возможно, она не осознает, как ее поведение влияет на вас. Установите границы: Если поведение подруги становится токсичным, установите четкие границы, чтобы защитить себя от негативного влияния.

Если поведение подруги становится токсичным, установите четкие границы, чтобы защитить себя от негативного влияния. Поддерживайте позитивное общение: Старайтесь поддерживать позитивное общение и избегайте тем, которые могут вызвать зависть.

Старайтесь поддерживать позитивное общение и избегайте тем, которые могут вызвать зависть. Оцените дружбу: Если зависть подруги продолжает негативно влиять на вашу жизнь, возможно, стоит пересмотреть ваши отношения и решить, стоит ли их продолжать.

Дружба должна приносить радость и поддержку, а не стресс и негатив. Распознав сигналы зависти и предприняв соответствующие меры, вы сможете сохранить свои эмоциональное здоровье и отношения.

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