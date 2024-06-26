Ну, это просто уже смешно даже. Оказывается, 60 процентов людей считают, что они выглядят моложе своих лет и куда лучше сверстников. Конечно, я то и дело натыкалась на комментарии каких-то странных женщин, кокетливо спрашивающих окружающих: «Угадайте, на сколько выгляжу?» Ожидающих комплиментов и восхищенных восклицаний: как, неужели вам больше двадцати пяти?

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И дама так, с загадочной полуулыбкой, отвечает:

«Ой, да вы знаете, мне и алкоголь до сих пор не продают, спрашивают паспорт! А так-то да, у меня уже внуки, но разве кто-то может об этом догадаться! А когда в Турции с десятилетней внучкой отдыхали, меня все принимали за ее старшую сестру!»



И вот хочется спросить таких «девушек»: вы что, правда считаете, что все вокруг идиоты? Что женщину лет шестидесяти можно принять за сестру собственной внучки — пусть и старшую? Что окружающие не считывают абсолютно верно возраст в диапазоне плюс-минус пять лет? Дело даже не в лишнем весе, не в морщинах. Все равно — глаза выдают жизненный опыт и печали. Походка, манера одеваться, сленг. Или даже вот такая деталь: короткие носки! Молодежь носит короткие носки, а те, кто постарше, их не любят, неудобно, говорят.

Таких мелких деталей, которые мы считываем на раз-два-три, просто десятки. И это еще даже если говорить о женщине ухоженной, у которой зубы в порядке, нет лишних килограммов, косметолога-парикмахера посещает, не болеет какой-то тяжелой хроникой.

Все равно — не получается обмануть природу.

Да и надо ли? Молодость, счастливая или не очень, была у каждого. А вот старость — это определенный бонус, который получат не все. И, пожалуй, уже хорошо просто выглядеть достойно. Не убивать наповал своей неотразимой красотой, но нести себя так, что молодые девчонки будут срисовывать твой стиль одеваться.

Вот, например, на днях исполнилось 75 лет актрисе Мэрил Стрип. Выглядит шикарно — при этом, конечно, никто не скажет, что ей тридцать пять. Ухоженная, стильная, прекрасно, со вкусом одетая, профессионал своего дела, умница. Не перекроенная пластикой, она узнаваема и хороша и в своем возрасте. Не хочу называть наших звезд, которые в свои семьдесят считают себя «девочками» и одеваются соответственно. Говорят: вы завидуете моей красоте! Ну просто смешно. И красоте, и уму завидуем. Все поголовно.

Моя приятельница рассказала: шла вечером домой, окрыленная. Назвали ее в транспорте «девушкой». И вот она заходит в подворотню, а там подростки что-то прячут и говорят: «Тише, тише, бабушка идет!» Она заоглядывалась: а где бабушка-то? Оказалось — это она сама.

То ли бабушка, а то ли виденье.