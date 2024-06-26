Какие проблемы ждут женщину во время романа с женатым мужчиной

Роман с мужчиной, у которого уже есть законная супруга, — мероприятие рискованное для обеих сторон, но в особенности — для женщины. Почему не стоит развивать любые близкие отношения с несвободными мужчинами и чем грозит такая связь, рассказала Лидия Вебер, интегративный психолог и коуч.

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Внезапное и затем постоянное чувство вины

Скрытые отношения с женатым мужчиной часто сопровождаются чувством вины, как перед супругой партнера, так и перед собой.

Лидия:

«Это чувство может стать постоянным спутником, подтачивая вашу самооценку и эмоциональное благополучие».



Комфортные отношения можно построить только при условии спокойствия, безопасности и взаимного уважения, чего сильно недостает в союзе с несвободным партнером.

Эмоциональная нестабильность

Отсутствие ясности в отношениях и невозможность планировать будущее могут привести к эмоциональной нестабильности. Ожидание звонка или встречи превращается в постоянное напряжение и стрессы. Нужны ли вам эти переживания, где и с кем сейчас находится мужчина, ведь вы однозначно к нему привяжетесь через какое-то время, как бы ни пытались держать дистанцию?

Социальная изоляция

Общение с друзьями и семьей становится сложным, так как необходимо скрывать важную часть своей жизни. Это может привести к социальной изоляции и чувству одиночества. Женатый мужчина не допустит, чтобы вы рассказали о нем подругам и тем более, не будет появляться с вами в компании.

Ощущение второсортности

Наверное, самое неприятное в таком союзе. В таких отношениях часто возникает чувство, что вы всегда на втором месте. Это может подорвать ваше чувство собственного достоинства и привести к длительным эмоциональным травмам. Никто не хочет быть «той самой другой женщиной», ведь это как быть запасным игроком в футбольной команде.

Крах в карьере

Постоянные переживание и жизнь в «подвешенном» состоянии, когда вы не можете определиться, к чему приведут вас такие отношения, естественно, скажутся на вашей профессиональной деятельности. Скрытые отношения требуют много времени и энергии, что может отвлекать от профессиональной деятельности. В итоге вы можете заметить снижение производительности и отсутствие карьерного роста.

А что дальше?

Планирование совместного будущего становится практически невозможным. Непонимание того, когда и как отношения могут закончиться, создает постоянное состояние неопределенности.

Лидия:

«Помните, что ваши мечты о совместной старости могут разбиваться о жестокую реальность».



Тотальная зависимость

Эмоциональная и психологическая зависимость от женатого мужчины может сделать вас уязвимой и неспособной принимать самостоятельные решения.

Этические дилеммы

Роман с женатым мужчиной поднимает множество этических вопросов, касающихся верности, честности и уважения к себе и другим. Это может вызвать внутренние конфликты и дискомфорт.

Жизнь на пороховой бочке

Жизнь в постоянном страхе быть разоблаченной может стать серьезным стрессом. Окружающие, включая друзей, семью и коллег, могут резко осудить вас, что приведет к социальному и эмоциональному давлению. Даже если правда никогда не выйдет наружу, сам страх разоблачения может подтачивать вашу уверенность и спокойствие.

Забудьте про эмоциональную поддержку

В тайных отношениях трудно получить необходимую эмоциональную поддержку. Вы не можете открыто обсудить свои чувства и переживания с близкими, так как боитесь осуждения или раскрытия тайны. Это приводит к ощущению одиночества и отсутствия поддержки, что может усугубить эмоциональное состояние.