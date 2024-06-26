Зачем мужчине и женщине нужен секс

Бывает ли брак без сексуальных отношений? Ответ: «Да». Мужчина и женщина могут жить вместе, заботиться друг о друге, ходить в театр, кино, на выставки и при этом не вступать в сексуальные отношения.

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Если обоих это устраивает, то почему нет? Однако психологи настаивают, что сексуальная жизнь очень важна для пары, поскольку секс – это один из видов коммуникации, необходимый для установления интимного контакта.

Конечно, можно использовать его как некую разрядку без привязки к партнеру, но, как правило, в долгосрочных отношениях в паре появляется более глубокая связь, в том числе и в интимной (сексуальной) сфере, которая предполагает определенное доверие и привязанность.

Зачем нужен секс? Рассказывает ведущий психолог Регионального центра «Семья» Елена Подгорная

– У людей есть два типа сексуальности: репродуктивный, цель которого продолжение рода, и эротический – для получения удовольствия через слияние с партнером. При этом женщинам удовольствие может приносить сам процесс, даже если не происходит оргазма как физиологической разрядки.



Первый вид сексуальности движет нами на инстинктивном, биологическом уровне, как правило, лет до 28-ми, после чего репродуктивная система начинает стареть. Эротическая же может подпитываться и сопровождать человека (и пару) на протяжении жизни.

В отношениях секс играет довольно важную, если не сказать фундаментальную, роль, так как именно благодаря ему отношения в паре отличаются от каких-либо других (родственных, дружеских, деловых), он делает партнеров более близкими и особенными друг для друга людьми.

В целом, «хороший» секс (который приносит удовольствие, по согласию с любимым партнером) повышает уровень удовлетворенности жизнью как таковой, снижает уровень стресса, повышает работоспособность, самооценку, эмоционально сближает партнеров, укрепляя их союз.

Конечно, для того чтобы секс не превратился в рутину и «супружеский долг», над ним важно работать, поддерживая и подогревая влечение друг к другу.

Что может предложить сексолог?

Упражнения для взаимного ласкового прикосновения между партнерами помогают понять друг друга телесно. Важно уделять друг другу время и внимание, следить за собственными ощущениями и комфортом, а также рассказывать открыто о своих чувствах. Это действенный способ улучшить качество близости и уровень взаимопонимания в отношениях.

В следующей статье мы расскажем о том, что делать, если появились трудности в сексе. Однако вы уже сейчас можете обратиться за консультацией и психологической помощью в Региональный центр «Семья» по телефонам: 8 (3452) 20-21-33 и 20-40-70.

Другие полезные советы экспертов и специалистов можно почитать в рубрике ИА “Уральский меридиан” «Что делать…». Новости здравоохранения агентство публикует в подборке “Медицина”.