Современные молодые люди все чаще выбирают одиночество

Молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет больше устраивает одиночество, чем их сверстников 10 лет назад. К такому выводу пришли психологи из университета Иоганна Гутенберга (Германия). Об этом рассказывает News Medical.

В последние десятилетия количество браков во всем мире снижается, а число разводов растет. Все больше людей живут в одиночестве и не состоят в серьезных отношениях. Но до сих пор было неясно, сопровождается ли эта тенденция более высоким уровнем удовлетворенности одиночеством.

Немецкие психологи опирались на данные более раннего долгосрочного исследования, изучавшего романтические и семейные отношения в Германии с 2008 года. В нем приняли участие почти 3000 человек разного возраста. Собранные материалы относятся к двум периодам: с 2008 по 2011 год и с 2018 по 2021 год. Это позволило установить различие между удовлетворенностью одиночеством представителей разных поколений в подростковом возрасте и во взрослой жизни.

Выяснилось, что подростки, родившиеся с 2001 по 2003 год, чаще выбирают одиночество и больше довольны своим положением, чем те, кто родился на 10 лет раньше. А вот поколенческих различий между разными группами взрослых выявлено не было.

Более высокую удовлетворенность жизнью соло среди подростков объясняют множеством факторов. Это может быть связано с тем, что такой образ жизни перестал считаться чем-то нетрадиционным и стал вариантом нормы — особенно в развитых западных странах. Кроме того, изменилось отношение молодых людей к романтическим условностям, и они более открыты для разных типов отношений.