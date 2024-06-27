Психолог указал на плюсы содержания домашних животных

Домашний питомец помогает хозяевам понижать уровень стресса, заявила в беседе с «ФедералПресс» семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова. По ее словам, люди с животными наблюдают у себя стабилизацию артериального давления, а также улучшение общего самочувствия.

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Наумова также обратила внимание на то, что многие хотели бы завести питомца, но не способны решиться на этот шаг. Она также предупредила, что перед появлением животного стоит оценить свои силы, понимая, что о нем нужно будет заботиться, кормить, нужно уделять внимание.

Ветеринарный врач Ангелина Сиротина ранее предупредила, что перед отправкой в путешествие стоит чипировать питомца, а также сделать ему ряд необходимых прививок. Она уточнила, что за две недели до перелета сотрудник клиники должен сделать пометку в ветпаспорте животного о том, что оно не имеет проблем со здоровьем.

Работники Минсельхозпрода Московской области прежде призвали брать на прогулки с питомцами в жаркую погоду бутылки с водой. Кроме того, владельцам животных предложили устраивать променад рано утром или поздно вечером.