«Она влюблена в моего мужа». Женщина пожаловалась на странную выходку свекрови

Женщина пожаловалась на свою свекровь и ее одержимость сыном. Она, мол, обращается с ним, скорее, как с мужем, а не с родным ребенком, призналась женщина на форуме Reddit.

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Автор поста под названием "моя свекровь влюблена в моего мужа" состоит в браке со своим мужем уже девять лет, и все это время ее свекровь вмешивается в их жизнь.

"Его мать всегда заставляла меня чувствовать себя некомфортно из-за того, как она разговаривает с ним. Она говорит, "какой он сексуальной", что наши с ним дети выглядят так, будто бы это "она их родила, а не я...".



Мужчина бросил "идеальную" женщину из-за ее трехлетнего сына

После ее последней выходки женщина решила выговориться и поделилась наболевшем в Сети. Вот, что произошло: на дворе стояла глубокая ночь, героиня истории с супругом спали в своей постели, в своей квартире. Как вдруг они услышали жуткий плач и возгласы, как будто бы случилась какая-то катастрофа...

"Мы вскакиваем с кровати. Свекровь стоит в дверях и неудержимо рыдает. Муж спрашивает ее "что случилось?!". Она отвечает: "У меня был такой ужасный день... ты можешь лечь со мной. Я обниму тебя и понюхаю твои волосы?".



Свекровь, к слову, не живет с парой, но у нее есть ключи от квартиры, поэтому она приходит к ним, когда пожелает.

Ранее "Рамблер" рассказывал том, как супруги рассорились из-за имени для ребенка.