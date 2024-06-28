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Желание Кэти Перри носить откровенные наряды объяснили

Профессор психологии моды, доктор философии Кэролин Мэйр объяснила желание американской певицы Кэти Перри носить откровенные наряды. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Объяснили желание Кэти Перри носить откровенные наряды
© Lenta.ru

Эксперт проанализировала образ 39-летней знаменитости, который она продемонстрировала на показе Vogue World в Париже. Тогда исполнительница предстала перед публикой в черном кожаном платье бренда Noir Kei Ninomiya с оголяющими ее тело многочисленными вырезами и аппликациями в виде цветов.

По мнению Мэйр, лицо Перри в тот момент было очень напряженным. «Вместо того, чтобы выглядеть жесткой и провокационной, она кажется неестественной и обеспокоенной. Мы видим, что она пытается справиться с трудностями в музыкальной карьере с помощью откровенных нарядов. Но человек внутри всех этих нарядов не соответствует своему моральному состоянию», — отметила специалист и добавила, что звезда хочет такими образами привлечь к себе внимание.

Ранее анонимный инсайдер раскрыл секрет экстремального похудения Кэти Перри, которую заподозрили в использовании «Оземпика». По его словам, певица сбросила лишние килограммы благодаря диете возлюбленного, актера Орландо Блума, и тренировкам.

Психология