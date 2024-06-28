Объяснили желание Кэти Перри носить откровенные наряды

Профессор психологии моды, доктор философии Кэролин Мэйр объяснила желание американской певицы Кэти Перри носить откровенные наряды. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

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Эксперт проанализировала образ 39-летней знаменитости, который она продемонстрировала на показе Vogue World в Париже. Тогда исполнительница предстала перед публикой в черном кожаном платье бренда Noir Kei Ninomiya с оголяющими ее тело многочисленными вырезами и аппликациями в виде цветов.

По мнению Мэйр, лицо Перри в тот момент было очень напряженным. «Вместо того, чтобы выглядеть жесткой и провокационной, она кажется неестественной и обеспокоенной. Мы видим, что она пытается справиться с трудностями в музыкальной карьере с помощью откровенных нарядов. Но человек внутри всех этих нарядов не соответствует своему моральному состоянию», — отметила специалист и добавила, что звезда хочет такими образами привлечь к себе внимание.

Ранее анонимный инсайдер раскрыл секрет экстремального похудения Кэти Перри, которую заподозрили в использовании «Оземпика». По его словам, певица сбросила лишние килограммы благодаря диете возлюбленного, актера Орландо Блума, и тренировкам.