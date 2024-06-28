Чем опасно одиночество и как его преодолеть, ответили психологи

Отсутствие близких связей с другими людьми медленно убивает человека, разрушает его физическое и психическое здоровье, а также провоцирует развитие опасных заболеваний. При этом число одиночек увеличивается пугающими темпами: в России их доля за последние 20 лет выросла в два раза. Почему мир захлестывает эпидемия одиночества, как она влияет на здоровье и что предпринять, чтобы найти близкое по духу окружение, — в материале «Ленты.ру».

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Феномен Розето

Розето — это маленький и с первого взгляда ничем не примечательный городок в американском штате Пенсильвания. Однако история его жителей оказалась настолько удивительной, что ее до сих пор исследуют ученые. Все началось в 1961 году. Глава медицинского факультета Университета Оклахомы (США) Стюарт Вольф приехал на медицинскую конференцию в Пенсильванию. Там после завершения сессий он встретился с приятелем, который работал врачом в Розето. За кружкой пива коллеги разговорились, и провинциальный врач поделился удивительным наблюдением: его пациенты в Розето почти не болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, а летальные исходы от сердечных приступов были настоящей редкостью.

Вольф не слишком поверил рассказу приятеля, так как болезни сердца являлись и остаются до сих пор основной причиной смертности во всем мире. Тем не менее ученый заинтересовался и решил выяснить причину удивительно крепкого здоровья розетцев.

Врач изучил данные архивов и убедился, что с 1954 по 1961 год число сердечных приступов в городке было в три раза меньше, чем в среднем по стране. Оказалось, что розетцы действительно жили дольше, меньше болели и реже просили помощи у государства. При этом их образ жизни никак нельзя было назвать здоровым: они курили сигары, пили вино, обожали жареные фрикадельки, не занимались спортом, а многие имели лишний вес. К тому же большинство мужчин работали на вредном производстве — добывали сланец на рудниках. Никаких генетических особенностей у жителей городка тоже не обнаружилось. Единственное, что отличало их от остальных, — их тесные социальные контакты.

Вольф и его коллеги писали, что все жители городка, а это около 1200 человек, переехали в США из Италии в XIX веке. В новом поселении они построили дома настолько близко друг к другу, что фактически все соседи делили один общий двор. Вечерами они накрывали общие столы на улице и до позднего вечера засиживались за едой, вином и настольными играми.

«Мы были поражены тем фактом, что во всех домах жили три поколения семьи. Розетцы вместо того, чтобы забыть о стариках, возвели их, так сказать, в Верховный суд города», — говорил Вольф.



«Мы выявили, давно известное, но, кажется, забытое убеждение, что взаимное уважение и сотрудничество способствуют здоровью и благополучию сообщества и его жителей», — Стюарт Вольф, американский врач и исследователь.



Удивительный феномен просуществовал недолго. Когда дети выросли и разъехались, Розето утратил свой уникальный дух добрососедства и превратился в обычный американский город со стандартной статистикой по заболеваниям сердца и продолжительности жизни.

Как одиночество влияет на здоровье

Полувековое наблюдение за жителями Розето раскрыло простой и тем не менее поразительный факт: люди меньше болеют, если поддерживают тесные связи с семьей и сообществом. Однако это работает и в обратную сторону. Метаанализ 70 медицинских исследований с участием более 3 миллионов человек показал, что одиночество и изоляция увеличивают риск летального исхода примерно на треть. При этом не имеет значения: человек на самом деле одинок или это его субъективное ощущение. В обоих случаях негативное воздействие на организм будет практически одинаковым.

В первую очередь при отсутствии общения увеличивается риск тревоги, депрессии, инсульта и болезней сердца. Кроме того, одинокие люди чаще сталкиваются с деменцией и болезнью Альцгеймера, злоупотребляют алкоголем и наркотическими веществами. Помимо этого, одиночки, как правило, ведут менее здоровый образ жизни — не занимаются спортом и переедают, что тоже не лучшим образом сказывается на здоровье.

Руководитель самого продолжительного исследования человеческого счастья, которое уже 85 лет продолжается в Гарвардском университете, Роберт Уолдингер уверен, что вред одиночества для здоровья сопоставим с курением.

«Люди, которые одиноки и социально изолированы, постоянно находятся в своего рода режиме "бей или беги", поэтому у них более высокий уровень циркулирующих гормонов стресса и больше хронических воспалений. Все это постепенно изнашивает различные системы организма», — предупредил Уолдингер.



Эпидемия одиночества

Количество людей, которые ощущают себя оторванными от остального мира, постепенно увеличивается. В 2023 году международная компания Gallup провела опрос в 142 странах мира и выяснила, что каждый четвертый человек старше 15 лет чувствует себя очень одиноким. Самый высокий уровень одиночества оказался среди молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет.

27 % людей от 19 до 27 лет чувствуют себя крайне одинокими.

В России число одиноких людей тоже постепенно увеличивается. Согласно анализу последней переписи населения, за последние 20 лет доля одиночек увеличилась в два раза. По подсчетам, сейчас в России 41,8 процента домохозяйств состоят из одного человека, в 2002 году таких семей было 22,3 процента. Авторы статьи предположили, что одиночек стало больше, потому что сейчас молодые люди покидают родительский дом раньше, чем обзаводятся собственными семьями.

«На это указывает изменение возраста одиночек: впервые большинство из них составляют люди трудоспособного возраста (57,4 процента)», — объяснили ученые.



Что такое одиночество и почему становятся одинокими

Однако было бы ошибкой сказать, что все одиночки обречены на короткую жизнь в постоянном стрессе. На самом деле беспокоиться надо, если из-за нехватки общения появляется эмоциональный дискомфорт. Человеку может казаться, что его не понимают или не замечают окружающие. Такие эмоции возникают как из-за фактической изоляции, например, после потери близкого человека, выхода на пенсию или переезда, так и в случаях, когда ничего подобного не происходило и очевидных причин чувствовать себя изолированным нет.

Хотя от одиночества не застрахован никто, клинический психолог Наталья Иванова отметила, что есть общие черты, которые у одиночек встречаются чаще.

Первой такой особенностью характера она назвала черно-белое мышление. Психолог уточнила, что люди с таким мышлением имеют обостренное чувство справедливости и часто оперируют абсолютными категориями, не замечая полутонов.

«Почему такое мышление способствует одиночеству? Потому что никто и ничто не может постоянно соответствовать идеалу на 100 процентов. Когда знакомство, отношения или собеседник не отвечают придуманным стандартам идеальности, человек с черно-белым мышлением принимает это как провал. Он прекращает отношения и отправляется дальше искать идеал», — объяснила психолог.



По ее словам, эта погоня за совершенством может продолжаться годами, и все это время человек будет одиноким.

Еще одинокие люди часто имеют низкую самооценку. Как объяснила Иванова, они обесценивают свои достоинства и считают, что не заслуживают дружбы и привязанности других людей. Еще одна категория одиночек — это люди, которые всегда справляются с любыми трудностями сами.

«Те, кто привык рассчитывать только на себя, часто не умеют работать в коллективе и выстраивать близкие отношения, так как считают это бессмысленным. Они настолько привыкают полагаться исключительно на свои силы, что не могут кому-либо довериться, потому что доверие требует признать свою уязвимость», — Наталья Иванова, клинический психолог.



Тем, кто постоянно скрывает эмоции, тоже бывает трудно заводить знакомства и поддерживать, считает Иванова. Психолог объяснила, что рядом с такими людьми окружающим становится некомфортно, потому что непонятно, о чем человек думает и что от него ждать.

На способность человека заводить близкие связи с другими людьми влияет не только характер, но и прошлый опыт. Психолог Оксана Козырева считает: если человек травмирован самыми первыми отношениями в жизни — с матерью, отцом, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, — во взрослом возрасте он будет сознательно или бессознательно избегать близких социальных связей.

«Человек будет дистанцироваться от людей, потому что у него есть убеждение: быть с людьми небезопасно, рядом с ними нужно быть бдительным, много тревожиться и перепроверять — заслуживают ли они доверия», — говорит психолог.



Как победить одиночество

Одиночество доставляет людям сильные эмоциональные и физические страдания. Хотя выход из положения очевиден — надо найти близких по духу людей, — сделать это на практике далеко не просто. Оксана Козырева объясняет, что одиночество засасывает как трясина, поэтому чем дольше человек один, тем сложнее ему начать общаться. По ее словам, постепенно в нем развивается замкнутость, эмоциональная отстраненность, и ему уже не хочется ни поддерживать имеющиеся контакты, ни заводить новые.

«На самом деле это запрос для начала очень долгой терапии у психолога. Нужно перестроить устоявшуюся модель поведения, чтобы привыкнуть выстраивать отношения с людьми. Надо научиться показывать свою уязвимость, пробовать общаться, ошибаться, разочаровываться и пробовать снова», — считает психолог.



Помимо профессиональной помощи, есть эффективные методы, которые можно использовать самостоятельно. Психолог Наталья Иванова подсказала несколько способов, чтобы избавиться от одиночества.

Признать одиночество

По словам Ивановой, чтобы бороться с одиночеством, нужно его осознать и признать.

«Это не сделает вас "неправильным", "странным" или "каким-то не таким"», — успокаивает психолог.



Наоборот, по ее мнению, отрицание проблемы препятствует ее решению.

Сформулировать цель

Далее человеку нужно понять, каких конкретно отношений ему не хватает, с кем он желает познакомиться и — самое главное — как он хочет себя чувствовать в новых отношениях. Иванова указала, что у людей могут быть разные цели: кому-то нужна компания, чтобы каждый день ходить на мероприятия, а другие предпочитают тихие вечера дома, кто-то ищет романтическую связь, а кто-то — профессиональные контакты или дружбу.

Найти место для знакомства

Поскольку проще всего знакомиться и общаться с теми, у кого есть такие же увлечения и цели, Иванова посоветовала записаться в клуб по интересам. Там можно найти единомышленников и разнообразить личное общение, говорит она. Чтобы расширить базу профессиональных контактов, можно сходить на семинар или конференцию, считает психолог.

Вспомнить старых знакомых

Каким бы одиноким не чувствовал себя человек, на самом деле у него есть социальные контакты. Просто их надо возобновить, советует психолог. Она уточнила, что очень часто оказывается, что близкие по духу люди уже имеются в окружении и обычно они даже не против общения.

«Свяжитесь со старыми друзьями, знакомыми, предложите встретиться или хотя бы поговорить по телефону. Если есть близкие, попросите у них поддержки и признайтесь, что вы чувствуете себя одиноко», — посоветовала Иванова.



Начать вести дневник

Психолог подчеркнула, что дневник сам по себе не заменит других людей, зато привычка записывать эмоции научит их осознавать и понимать.

«Более того, ведение дневника позволяет высказывать свои мысли и переживания, чего так не хватает одиноким людям», — заключила Иванова.



Польза одиночества

Хотя отсутствие социума и близких контактов негативно влияет на эмоциональное и физическое состояние человека, психологи убеждены, что не надо бояться одиночества. По словам Натальи Ивановой, излишняя потребность в социуме и его одобрении — тоже плохо. Порой это указывает на отсутствие доверия к себе и неумение опираться на свои потребности и мнение. Тогда как у тех, кто умеет наслаждаться периодами одиночества, таких недостатков нет.

Козырева добавила, что в некоторые периоды жизни уединение необходимо и даже имеет терапевтический эффект. Например, одиночество 30-летних, по ее словам, связано с кризисом самоопределения, и этот период вполне может стать переломным.

«В этом возрасте человек впервые очень четко осознает, что у него есть ресурс изменить свою жизнь. Он может решиться наконец переформатировать отношения с партнером или вообще их изменить, поменять профессию, направление деятельности», — Оксана Козырева, психолог.



Она добавила, что в этот период чувствовать одиночество — нормально, так как окружающие не понимают причины происходящих с человеком перемен. Временная изоляция на этом этапе помогает спокойно переосмыслить ценности и принять важные жизненные решения, уверена психолог.