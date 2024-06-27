Откуда берутся старые девы: объясняет психолог
Причины невозможности найти партнера и построить семью в зрелом возрасте назвал ИА RuNews24.ru клинический психолог, врач «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.
Сегодня понятие «старая дева» повзрослело. Раньше так называли девушек, у которых не получалось составить удачную партию до двадцати лет. В наши дни возрастной порог подрос до критических 35 лет.
По словам эксперта, многие «взрослые» проблемы оказываются, как правило, родом из детства. Можно перечислить четыре основных причины, по которым женщине так и не удается вовремя и счастливо выйти замуж. В их числе:
- Пьющий отец;
- Властная мама;
- Отсутствие отца;
- Гиперопека.
Что касается пьющего отца, или, того хуже, обоих родителей, то ситуация приводит к формированию у ребенка искаженного мировоззрения. Дети не получают заботы и поддержки, и испытывают постоянное чувство вины за чужие страдания.
Такой сценарий становится привычным, отчего они во взрослой жизни не умеют строить здоровые отношения. Часто женщина, воспитанная в такой семье, начинает играть роль «спасительницы» непутевого партнёра, оставаясь несчастной.
Властная мать, которая не даёт ласки, одинаково калечит и девочек, и мальчиков. Наблюдая за такой мамой, девочка уже в детстве примеряет на себя роль «ломовой лошади», а сама, не получая ласки, не может научиться любить и привыкает рассчитывать только на себя.
Отсутствие отца – настоящая дыра в сердце ребенка на всю жизнь, и неважно, следствие ли это развода или изначально не присутствия сильной половины в семье. Девочка подспудно боится повторения ситуации во взрослой жизни, опасается быть брошенной и бежит от отношений.
Кроме того, такая женщина неосознанно будет искать в любом мужчине отца. Есть и такие, но не всегда они встречаются на жизненном пути, а среди остальных не каждому эта роль придется по силам и по нраву.
Гиперопека приводит к тому, что дети просто не могут вырасти. В итоге даже в 40 лет взрослая и успешная женщина остается внутри маленькой девочкой. Умение строить самостоятельные отношения отсутствует, поэтому мужчины не могут считать ее полноценным партнером. Как уже говорилось, вечная «дочка» мало кому нужна.
«Гармоничные отношения можно построить только когда оба партнера готовы к этому со всех сторон, и эмоционально, и физически. Иначе большую часть груза семейных отношений придется везти одному из двоих, и долго он не выдержит. Однако даже в 40+ вылечить свои «детские болезни» не поздно, и помочь в этом может психолог», - рассказал ИА RuNews24.ru Станислав Самбурский.