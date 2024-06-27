Откуда берутся старые девы: объясняет психолог

Причины невозможности найти партнера и построить семью в зрелом возрасте назвал ИА RuNews24.ru клинический психолог, врач «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

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Сегодня понятие «старая дева» повзрослело. Раньше так называли девушек, у которых не получалось составить удачную партию до двадцати лет. В наши дни возрастной порог подрос до критических 35 лет.

По словам эксперта, многие «взрослые» проблемы оказываются, как правило, родом из детства. Можно перечислить четыре основных причины, по которым женщине так и не удается вовремя и счастливо выйти замуж. В их числе:

Пьющий отец;

Властная мама;

Отсутствие отца;

Гиперопека.

Что касается пьющего отца, или, того хуже, обоих родителей, то ситуация приводит к формированию у ребенка искаженного мировоззрения. Дети не получают заботы и поддержки, и испытывают постоянное чувство вины за чужие страдания.

Такой сценарий становится привычным, отчего они во взрослой жизни не умеют строить здоровые отношения. Часто женщина, воспитанная в такой семье, начинает играть роль «спасительницы» непутевого партнёра, оставаясь несчастной.

Властная мать, которая не даёт ласки, одинаково калечит и девочек, и мальчиков. Наблюдая за такой мамой, девочка уже в детстве примеряет на себя роль «ломовой лошади», а сама, не получая ласки, не может научиться любить и привыкает рассчитывать только на себя.

Отсутствие отца – настоящая дыра в сердце ребенка на всю жизнь, и неважно, следствие ли это развода или изначально не присутствия сильной половины в семье. Девочка подспудно боится повторения ситуации во взрослой жизни, опасается быть брошенной и бежит от отношений.

Кроме того, такая женщина неосознанно будет искать в любом мужчине отца. Есть и такие, но не всегда они встречаются на жизненном пути, а среди остальных не каждому эта роль придется по силам и по нраву.

Гиперопека приводит к тому, что дети просто не могут вырасти. В итоге даже в 40 лет взрослая и успешная женщина остается внутри маленькой девочкой. Умение строить самостоятельные отношения отсутствует, поэтому мужчины не могут считать ее полноценным партнером. Как уже говорилось, вечная «дочка» мало кому нужна.