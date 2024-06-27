Секс перед зеркалом: четыре причины сделать это

Фильмы для взрослых возбуждают по определению — собственно, для этого их и делают. Но не каждый решится снять эротическое хоум-видео с собой в главной роли. Однако есть простой способ увидеть себя во время занятий любовью со стороны — поставить рядом с кроватью зеркало. И знаете, что? Это здорово добавляет огня в отношения! Несколько причин, по которым заниматья любовью у зеркала полезно — и несколько советов, как устроить фееричный секс.

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Больший визуальный контакт

Занимаясь любовью у зеркала, вы сможете постоянно видеть глаза друг к другу, а это очень сближает, согласитесь. Видеть, как любимый человек любуется вами и вашим телом, как его глаза загораются страстью — это прекрасное начало нежного и страстного секса.

«Одна из главных причин, по которой женщины говорят, что им не очень нравятся позиции сзади, — отсутствие зрительного контакта, но зеркало перед кроватью может все изменить», — считает сексолог Ольга Василенко.



Если вы позволите себе встать в полный рост и расслабиться, двигаясь, как того хочет ваше тело и ваш партнер, вы получите полное представление друг о друге и возможность получить фантастический оргазм. Или два.

Узнаете границы дозволенного для вас и партнера

Мы даже не подозреваем, до какой степени можем позволить себе быть игривыми и чувственными. А ведь именно здесь начинается наслаждение от интимной близости.

«Для пары нет запретов, если все, что происходит, подходит обоим. Но для этого нужна практика и эксперименты», — утверждает Ольга.



Например, ваш партнер сидит на краю кровати, лицом к зеркалу — облокотитесь на него сзади и плотно прижмитесь своим телом к его. Скользните руками по его телу, ласкайте его везде, где вам хочется. Пока вы оба наслаждаетесь зрелищем, сделайте ему так хорошо, что… Ну, в общем, все поняли. Потом, разумеется, можно поменяться местами.

Эстетическое удовольствие

Мы наслаждаемся красивыми эротическими сценами в кино. Но ведь никто не мешает повторить их — чувственно и не спеша. Это двойное удовольствие — чувствовать руки и тело друг друга и видеть, до чего это красиво.

Перед зеркалом повторите друг с другом свои любимые движения прелюдии, но только в меньшем темпе, чем обычно.

«Смотрите, как вы медленно раздеваетесь и прикасаетесь друг к другу. Наблюдать в зеркале за тем, как вы оба возбуждаетесь, очень сексуально», — объясняет Ольга.



Игры воображения

Когда вы занимаетесь горячим сексом в душе, посмотрите на себя в зеркало в ванной. Поскольку пар затуманивает его, вы все равно сможете увидеть в отражении свои очертания и тени, что может быть очень эротично. Просто позвольте своему воображению позаботиться об остальном.