Психолог предупредила об опасности популярной игры Hamster Kombat

Игра-кликер Hamster Kombat стала крайне популярной в самые быстрые сроки. Маниакальное увлечение приложением может вызвать игровую зависимость, сообщила психолог онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» Эльнара Мустафина.

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По ее словам, игра может повлечь за собой зависимость, поскольку ориентирована на получение быстрого результата в виде виртуальных достижений.

"Здесь не надо много стараться, переживать неудачи и преодолевать сложности, которые бывают в реальной жизни. Вот у человека и формируется условный рефлекс: нажал на кружочек — получил деньги", — объяснила эксперт.



Специалист подчеркнула, что пагубное увлечение может помешать появлению реальных возможностей для личностного, профессионального и интеллектуального роста. Мустафина добавила, что избавиться от зависимости поможет простая арифметика: психолог рекомендует посчитать, сколько времени отнимает игра.

Психолог, кандидат философских наук, основатель направления ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий в свою очередь рассказал, что зависимость — это состояние, при котором человек испытывает сильное желание к определенному веществу или поведению, несмотря на отрицательные последствия для здоровья и жизни.

Ранее психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса Лерона Наринская рассказала, как избавиться от зависимости.