Главный страх Кейт Миддлтон, связанный с возвращением на публику

Ярчайшим событием недавно отгремевшего парада Trooping the Color, посвященного дню рождения британского короля, стало первое за полгода публичное появление Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская продолжает бороться с онкологией, в связи с чем она не выходила в свет с декабря прошлого года — для поклонников это стало настоящим шоком. Дошло до жутких и абсурдных теорий заговора об исчезновении Кейт. К счастью, ее присутствие на королевском мероприятии положило конец всевозможным выдумкам.

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Уже не секрет, что появление на Trooping the Color далось Миддлтон нелегко: подготовка потребовала немало усилий и энергии, которой у страдающей от рака Кейт и без того не так много. Не прошли бесследно и переживания принцессы. Инсайдер в беседе с Life & Style раскрыл, что супруга принца Уильяма очень боялась выходить в свет.

«Кейт нервничала перед своим новым появлением. Она боялась, что на параде будет выглядеть уставшей или слишком худой», — рассказал анонимный источник. И добавил, что уверенность ей придала поддержка Уильяма — он очень гордился женой, которая пошла на этот отважный шаг.



По словам инсайдера, еще год назад, оказавшись в такой ситуации, Кейт не была бы столь откровенна. Но сейчас принцесса Уэльская осознает, что она не единственная, кто борется со злосчастным недугом, и ее честность может быть важна для других больных раком.