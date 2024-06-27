Психологи ответили, повлияет ли повышение пошлины на развод на статистику

Новость о повышении пошлины на развод вызвала много вопросов у россиян. Действительно ли сократиться количество разводов в стране благодаря таким мерам и повлияют ли они на подсознание граждан, «ФедералПресс» рассказали психологи.

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Статистика разводов

За последние десять лет россияне стали реже вступать в брак и чаще разводиться. Например, с 2012 года количество браков снизилось в 1,2 раза, а число разводов увеличилось в 1,06 раза. По данным Росстата, в 2022 году в России развелись 682 тысяч 850 пар. В 2023 году только за январь – октябрь в России зарегистрировали 800,4 тысячи браков и 566,8 тысячи разводов. Если посмотреть на соцопросы, то часто, говоря о причинах разрыва, бывшие муж и жена употребляют размытую формулировку «не сошлись характерами».

Серьезное повышение на пошлину по разводам заставит задуматься

Психолог Иван Карнаух отмечает, что для богатых пар сумма в 5 тысяч рублей – это не деньги. Однако другие могут задуматься.

«Пусть платят, хоть казну пополнят. А вот для кого это серьезная сумма, могут задуматься , стоит ли разводиться. Точнее, чем больше есть времени у разводящихся для размышлений, тем лучше», – отметил эксперт.



В качестве семейного психолога Карнаух иногда предлагает парам разъехаться по разным квартирам на месяц и пожить раздельно. Порой одного этого хватает, чтобы пересмотреть свои отношения и принять взвешенное решение. Психолог рассказал, что чаще же многие молодые пары сгоряча подают заявление о разводе, не думая о последствиях.

«Причем сегодня причинами могут служить любые мелочи и недомолвки, например, в соцсетях не поставил лайк. Для них такая пошлина также может спасти будущую семью. А если взять взрослых и состоятельных супругов, которые всерьез решили развестись, то их никакая сумма не остановит», – подытожил психолог.



Пострадает качество института семьи

Ряд публичных деятелей уже заявили, что это повышение уменьшит количество разводов. Они либо никогда не разводились, либо судят по себе и готовы удавиться за копеечку, считает политический психолог Александр Ершов.

«И действительно есть маргинальные семьи, которые из жадности будут продолжать отравлять друг другу жизнь. Повышение цен на водку, как известно, тоже никого не остановило, но привело к массовым отравлениям дешевым фальсификатом. Наверняка появятся и такие, кто посчитает, что есть более дешевые, хотя и криминальные способы избавиться от своей опостылевшей половины», – отмечает эксперт.



По словам Ершова, кто-то может начать проповедовать гражданский брак, оправдываясь, шутя, что не хотят искушать государство. Психолог считает, что вместо укрепления института семьи мы может и получим количественные улучшения, но качество как всегда пострадает.

«А подавляющее большинство семей пойдут и на куда большие траты, чтобы получить свободу. Кто разводился, тот это прекрасно понимает», – добавил эксперт.



Ничто не остановит от развода

Так считает психолог Лариса Выжва. Она уверена, что повышение госпошлины на разводы никак не сработает – люди не станут реже разводиться.

«Вы знаете, дети не останавливают. Ничто не останавливает людей, когда они действительно хотят развестись. Даже если не будет денег на эту пошлину, разойдутся, будут жить так, потом как-нибудь это дело оформят. То есть это абсолютно не будет никаким рычагом, который будет влиять на решение человека развестись», – отметила специалист.



Психолог добавила, что решение человека развестись лежит в совершенно другой плоскости и никаким образом с финансами оно не связано. По мнению Выжвы, если правительство таким образом планирует использовать финансовый рычаг, то тут надо делать, например, 150 тысяч.

«Вот это может остановить. Потому что 150 тысяч так просто из кармана не выложишь. Люди будут терпеть, тянуть эту лямку. Ну или просто не будут оформлять разводы. Только и всего. А расходиться люди будут, как расходились, так и будут расходиться. Не стройте на этот счет никаких иллюзий», – подытожила эксперт.



Напомним, в России обещают поднять госпошлину на развод с 2025 года. Вместо 650 рублей разочаровавшимся в браке россиянам нужно будет заплатить 5000. О том, зачем Минфинe увеличивать госпошлину на разводы и какова вероятность, что эта мера сработает, «ФедералПресс» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.