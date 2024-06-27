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Психолог рассказал, как побороть любую зависимость

Как побороть любую зависимость? На этот вопрос в эфире «Каскада» ответил медицинский психолог Юрий Ковалюк.

Психолог назвал два основных способа борьбы с зависимостью
© globallookpress

Основные способы в борьбе с зависимостью – психотерапия и медикаментозное лечение. Первое поможет на начальных стадиях, однако если зависимость проявляется в тяжелой форме, без лекарств не обойтись.

«Если это уже более хроническая, тяжелая форма, к сожалению, я думаю, без медикаментозного лечения никуда нам не уйти, необойтись без него. Ну и да, я думаю, эти два метода будут наиболее эффективными, если они будут в совокупности работать. И с той, и с другой стороны», - объяснил медицинский психолог ГБУЗ Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.
Психология