Психолог назвал два основных способа борьбы с зависимостью

Психолог рассказал, как побороть любую зависимость
Как побороть любую зависимость? На этот вопрос в эфире «Каскада» ответил медицинский психолог Юрий Ковалюк.
Основные способы в борьбе с зависимостью – психотерапия и медикаментозное лечение. Первое поможет на начальных стадиях, однако если зависимость проявляется в тяжелой форме, без лекарств не обойтись.
«Если это уже более хроническая, тяжелая форма, к сожалению, я думаю, без медикаментозного лечения никуда нам не уйти, необойтись без него. Ну и да, я думаю, эти два метода будут наиболее эффективными, если они будут в совокупности работать. И с той, и с другой стороны», - объяснил медицинский психолог ГБУЗ Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.