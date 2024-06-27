Психолог назвал два основных способа борьбы с зависимостью

Как побороть любую зависимость? На этот вопрос в эфире «Каскада» ответил медицинский психолог Юрий Ковалюк.

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Основные способы в борьбе с зависимостью – психотерапия и медикаментозное лечение. Первое поможет на начальных стадиях, однако если зависимость проявляется в тяжелой форме, без лекарств не обойтись.