Пять вопросов о сексе, которые вы боитесь задать

Легко стесняться задавать вопросы о сексе, хотя им занимаются буквально все половозрелые граждане и гражданки, так мы устроены биологически. Но разговаривать о нем, спокойно и без смущения — это совсем другое. Поэтому у большинства женщин (и мужчин тоже) остаются вопросы, на которые они хотели бы получить ответы, но боятся их задать. Ниже приведены ответы на пять распространенных вопросов, которые вы, возможно, боитесь произнести вслух.

© unsplash

Могу ли я поранить пенис партнера?

«Да, это возможно, но для того, чтобы эрегированный член получил какой-либо перелом, необходима довольно активная сексуальная деятельность. Будьте аккуратны, помните, что это не занятие спортом или силовое состязание, и с вами обоими все будет в порядке», — объясняет сексолог Ольга Василенко.



Почему мой партнер достигает оргазма, а я нет?

Обычно мужчины испытывают оргазм быстрее и раньше женщин. Однако важно понимать, что многим женщинам для оргазма необходима стимуляция, не ограничивающаяся вагинальным половым актом.

«Не стесняйтесь попросить партнера помочь вам в этом», — напоминает Ольга.



В то же время хорошо помнить, что оргазм это не самоцель.

Что мне делать с волосами… там, внизу?

Многие женщины предпочитают брить линию бикини и лобок, но, в конечном счете, не существует правильного или неправильного ответа, когда речь идет о волосах на теле.

«Делайте то, что вам удобно, не ведитесь на различные модные заявление звезд или блогеров. Попробуйте разные „прически“, вам точно понравится что-то одно. И да, ходить в салон на интимную стрижку — это нормально. Как нормально и не хотеть, чтобы кто-то другой касался ваших половых органов», — настаивает Ольга.



Мне кажется, я больше не люблю секс. Может, со мной что-то не так?

Дети и стрессы, связанные с браком, могут снизить сексуальное влечение женщины, так же как и менопауза. А еще — некоторые болезни и лекарства, которые вы принимаете.

«Тем не менее, вы можете попытаться найти способы поддержать свое желание. Открытость и честность с партнером могут помочь повысить сексуальное влечение, но если вы считаете, что причиной снижения сексуального влечения являются медицинские проблемы, обратитесь к акушеру-гинекологу», — говорит врач.



Я не люблю мастурбировать: со мной все в порядке?

В наше время мастурбация считается мощным и раскрепощающим опытом для женщин. Некоторые даже любят регулярно заявлять об этом в социальных сетях, подкастах и блогах в качестве формы активизма.