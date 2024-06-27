Психолог объяснил, почему мемы с котами помогают бороться со стрессом

Мемы с котами, смешные видео с животными, а также забавные картинки помогают справляться со стрессом и состоянием психического напряжения, потому что в их основе лежат юмор и творческий подход. Об этом kp.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Никита Кочетков.

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Он уточнил, что практику «лечить душу юмором» начал вводить в работу парижский врач Гали Матье в XVII веке. При этом в XX было введено понятие «смехотерапия».

«Можно говорить о том, что при стрессе человек зацикливается на негативе. Вот потом и появляется главная сложность — он как бы ходит по кругу своих негативных мыслей. И это проблема, которая может и учебу испортить, и работу, и отношения в семье, а терапия юмором помогает из этого круга выйти. <...> именно котики и, неожиданно, капибары стали для нас культурным символом и способом снять напряжение, поднять настроение», — сказал Кочетков.



Американские ученые из Техасского университета в Далласе до этого обнаружили, что увлечение видеоиграми может эмоционально разгружать подростков, страдающих от стресса из-за учебы.