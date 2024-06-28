Кто такие «кофейные бейджи»

Сперва пандемия сделала удаленку привычным форматом работы для множества офисных сотрудников, затем в обиход постепенно вошел гибридный формат — когда в офисе появляться все же нужно, но не каждый день. Однако не все оказались готовы вновь продуктивно работать бок о бок с коллегами. Так и появился новый термин в корпоративном мире — «кофейные бейджи». Но кто такие, эти кофейные сотрудники?

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Несмотря на странное название, все просто — это те, кто в офис приходит, но не работать, а лишь выпить кофе с коллегами. И как бы использует свой пропуск-бейдж как абонемент на бесплатную чашечку кофе. Основная задача таких личностей — это показаться на глаза начальству и в лучшем случае провести рабочую кофе-встречу, а когда миссия выполнена, можно смело отправиться работать домой. В недавнем июньском опросе LinkedIn news, в котором приняли участие 1568 человек, 19% респондентов заявили, что они используют свои бейджи как кофейные.

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