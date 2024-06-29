Психолог рассказал о пользе мемов с котиками

Мемы с котиками и другие забавные картинки способствуют борьбе со стрессом. Такое мнение выразил кандидат психологических наук Никита Кочетков.

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— Эксперты ВОЗ ничего не говорят о пользе просмотров мемов с котиками для снижения стресса. Но именно котики и, неожиданно, капибары стали для нас культурным символом и способом снять напряжение, — пояснил специалист.



По словам психолога, положительное влияние шуток на психику открыли французские медики еще в XVII веке. Так, врач Гали Матье оставлял забавные истории для пациентов на тыльной стороне выписанного рецепта и часто развлекал их во время приемов, передает «Комсомольская правда».

Стресс — это определенные психоэмоциональные реакции, которые запускают в нашем организме химический коктейль, когда мы реагируем на определенные события-провокаторы. Этот процесс управляется сложно, но научиться этому вполне реально. Почему важно научиться управлять стрессом и осознанно переключать свои реакции, рассказала «Вечерней Москве» интегративный психолог и коуч Лидия Вебер.