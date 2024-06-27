Ученые выявили закономерность между выбором высокого партнера и уверенностью в себе

Ученые из Техасского международного университета провели исследование с участием 247 женщин: каждой из них предстояло оценить привлекательность мужчин на фото — все они были разного роста и с различным соотношением плеч и бедер.

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«Женщины считали более высоких мужчин с большими плечами более привлекательными, мужественными, доминирующими и обладающими более высокими боевыми способностями», — выяснили исследователи.



Результаты были опубликованы в последнем выпуске журнала Evolutionary Psychological Science.

Но на этом очевидном выводе команда экспертов не остановилась. Интересно, что женщины, которые оценивали себя как привлекательных, с большей вероятностью заявляли, что высокие мужчины для них более желанны. Таким образом, дамы, предпочитающие высоких парней, уверенней в себе. Тем временем в рамках обзора научных работ 2019 года стало известно, что выдающийся рост связан с высокой вероятностью измен.